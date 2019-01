1 CONDIVISI Condividi Tweet

Pronti, partenza, via: la prima puntata dell’Isola Dei Famosi ha debuttato giovedì 24 gennaio 2019. A sfidarlo a colpi di share è stata la nuova stagione della fiction Che Dio ci aiuti. Chi avrà primeggiato nel cuore (e negli occhi, soprattutto) degli italiani?

Guerra di ascolti tra la puntata dell’Isola Dei Famosi e Che Dio Ci Aiuti: Alessia Marcuzzi trema per il risultato

Ogni nuova edizione del reality dei naufraghi porta con sé un’incognita: il pubblico italiano continuerà a seguirlo con la stessa costanza e con lo stesso interesse delle prime volte? Il format quest’anno compie ben 14 anni, e vanta nel cast Marina La Rosa Attrice, Paolo Brosio, Jo Squillo, Marco Maddaloni, Viktorija e Virginia Mihajlović, Aaron Meyer Nielsen, Kaspar Capparoni, Abdelkader Ghezzal, Taylor Mega Influencer, Luca Vismara, Demetra Hampton Attrice, Sarah Altobello, Youma Diakite Attrice, Grecia Colmenares e

Riccardo Fogli.

Purtroppo però, nonostante i migliori sforzi di Alessia Marcuzzi, raggiante ed entusiasta durante la prima puntata dell’Isola Dei Famosi 14, sembra proprio che la vera queen del giovedì sia Elena Sofia Ricci ed il suo ‘celestiale’ team!

La fiction, infatti, è riuscita ad accaparrarsi ben 5.575.000 spettatori (per uno share pari al 21.4%), mentre il reality ambientato in Honduras si è attestato sui 3.062.000 spettatori (share del 18.27%). Nonostante questa ‘sconfitta’ Auditel, lo show Mediaset (che quest’anno vede Alba Parietti e Alda D’Eusanio come opinioniste) ha comunque fatto parlare di sé sui social.

In particolare a generare più commenti live è stata Marina, l’ex ‘gatta morta’ del GF Vip che (dice qualcuno) sembra già la figura ‘ribelle’ di questa edizione, quasi al pari di Raz Degan: “Siamo solo all’inizio, quindi è difficile dire o capire chi sia il migliore – scrivono su Facebook – ma per essere stata la prima puntata e la presentazione dei singoli concorrenti si evince chi tra loro darà filo da torcere belli tosti senza peli sulla lingua: MARINA E KASPAR…Io preferisco Marina che non fa pappa e ciccia con le femmine sia per fare branco né per emergere…!“