C’erano solo rumors a riguardo, e adesso arriva la scioccante conferma: Asia Argento e Fabrizio Corona stanno insieme. L’attrice e regista si è confessata ai microfoni di Chi e ha ammesso che è nata qualcosa con l’ex fotografo dei vip…

Asia Argento e Fabrizio Corona stanno insieme: la foto del bacio appassionato e la dichiarazione a cuore aperto dell’attrice e regista

Il web ha naturalmente cominciato immediatamente a ricondividere e chiacchierare la notizia, specialmente in virtù del fatto che entrambi i personaggi sono pubblicamente molto controversi – e molto sotto l’occhio dei riflettori. Di recente l’ospitata di Fabrizio Corona al GF Vip ha scatenato una lunga serie di polemiche e scandali a causa della sua insinuazione contro Totti – che avrebbe tradito Ilary Blasi 13 anni fa.

Le recenti vicissitudini della figlia di Dario Argento, da poco estromessa da X Factor in seguito alle sue vicende legali, sono altrettanto note al pubblico. E adesso l’annuncio di un grande amore – o quantomeno una grande intesa. Chi si aspetterebbe che Asia Argento e Fabrizio Corona stanno insieme? Eppure le parole dell’ex dolce metà di Morgan non lasciano dubbi:

Il senso della loro “intesa” speciale: le parole di Asia Argento dopo la foto del loro bacio appassionato

“Spiritualmente ho visto dentro di lui qualcosa di rotto, che poi c’è anche dentro di me e, forse, vedere così la sua anima, mi ha portato ad abbracciarlo e ha fatto nascere una grande empatia. Fabrizio è un ragazzo intelligente e se usasse questa dote per fare del bene potrebbe davvero creare qualcosa di grande. Il fatto è che lui davanti al bivio tra bene e male sceglie sempre la strada sbagliata… ma d’altronde, a lui come a me manca la saggezza di vita. Anche mia madre mi ha detto: “Non fidarti di lui”, però, che cosa devo fare?”