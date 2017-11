32 CONDIVISI Condividi Tweet

Sembra non esserci pace per le donne che hanno denunciato le molestie subite da Harvey Weinstein. Questa volta Asia Argento litiga con Alec Baldwin via Twitter sullo scandalo a Hollywood scoppiato recentemente. Lo scontro si fa talmente acceso da indurre l’attore americano a bloccare all’istante la star italiana sui social. Non solo, anche il fidanzato dell’Argento, lo chef Anthony Bourdain, è stato bannato dalla bacheca dell’artista per lo stesso motivo.

Asia Argento litiga con Alec Baldwin e gli dà dell’idiota

Tutto è cominciato da un’esibizione di Alec Baldwin al Saturday Night Live dove, impersonando Donald Trump, ha polemizzato sulle denunce a scoppio ritardato. La Argento ha voluto dire la sua: “Hai trattato la vicenda da perfetto idiota. Altrimenti stai proteggendo i tuoi amici e salvando la tua reputazione. Forse tutte e tre le cose“.

La risposta di Baldwin non si è fatta attendere: “Tu dipingi tutti gli uomini con lo stesso colore. O finisci il colore o finisci gli uomini“. Sono state queste le parole dell’attore pubblicate un attimo prima di bloccare la collega sui social. Ormai Asia ha deciso di portare avanti con fierezza la sua causa e non si lascia abbattere facilmente, ed è così che posta immediatamente la sua risposta: “Mi ha bloccato. Porto questa medaglia con onore“.

Novità sullo scandalo a Hollywood: altre accuse per Kevin Spacey

Quella della Argento non è l’unica storia degna di nota. Le ultime novità, infatti, riguardano Kevin Spacey. Sono spuntate nuove accuse di molestie contro l’attore avanzate da Harry Dreyfuss, figlio del noto Richard. La vicenda risalirebbe al 2008, quando il protagonista di House of Cards avrebbe invitato padre e figlio a casa sua per leggere un copione. Il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi distratti del padre e quelli increduli del ragazzo che non poteva sostenere l’assurdità di quella situazione. Ad oggi, Dreyfuss è l’ennesimo ad aggiungersi alla lunga lista di ragazzi che hanno denunciato Spacey.