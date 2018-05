1 CONDIVISI Condividi Tweet

Tira una brutta aria a Cinecittà e pare la tempesta non voglia placarsi. Questa volta si tratta di azioni legali vere e proprie: Asia Argento querela Filippo del Grande Fratello Nip a seguito di avvenimenti (e parole) spiacevoli che la riguardano. Altro che provvedimenti disciplinari e squalificazioni esemplari, qui ad entrarci di mezzo è la giustizia bella e buona e nessuno, Barbara D’Urso compresa, potrà farci nulla.

Asia Argento querela Filippo del Grande Fratello Nip: le motivazioni del gesto

Con il ritorno della padrona di casa Barbara D’Urso ci si aspettava un Grande Fratello 2018 ricco di emozioni e leggerezza. A quanto pare, anche la conduttrice napoletana avrà la sua gatta da pelare con i concorrenti della presente edizione, proprio come è stato per la collega Alessia Marcuzzi a L’Isola dei Famosi. Dopo atti di bullismo e violenza verbale nei confronti della spagnola Aida Nizar, provvedimenti disciplinari e squalificazioni immediate, ecco che arriva un’altra patata bollente.

Protagonista, suo malgrado, della spiacevole vicenda è Asia Argento. La somiglianza tra l’attrice e la concorrente Lucia Bramieri è evidente. Pare, però, che non sia così per il coinquilino Filippo: il ragazzo nutre un sentimento per Lucia e ai suoi occhi lei è molto più bella della figlia del maestro dell’horror. Durante una chiacchierata in giardino, infatti, mentre si parlava di tale somiglianza, Filippo avrebbe definito la Argento una “zo***la con la faccia peggio di un cane“. Non solo, anche le doti artistiche della ragazza sarebbero state messe in dubbio: “Asia Argento è Asia Argento per il nome“.

I provvedimenti della Argento: querela annunciata su Twitter

L’attrice, ignara di tutto, è stata messa al corrente della situazione da alcuni fan su Twitter. La sua reazione non ha tardato ad arrivare: “Parlano così di me su Mediaset? Non posso saperlo, non ricevo i canali di Berlusconi da anni. […] Provvederò. […] Calunnie ogni giorno, piovono querele vieppiù“. Si attende la risposta della D’Urso.