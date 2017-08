6 CONDIVISI Condividi Tweet

Asia Argento si confessa. In una lunga intervista concessa a Quotidiano.net, l’attrice e regista ha aperto le porte sulla sua vita privata. Al centro dei suoi pensieri ci sono soprattutto i suoi due figli, Anna Lou Castoldi e Nicola Giovanni Civetta.

La figlia d’arte è diventata mamma per la prima volta nel 2001, quando ha avuto la primogenita dall’allora compagno Morgan. Il 27 agosto 2008 ha sposato il regista Michele Civetta e il 15 settembre dello stesso anno è nato il suo secondogenito. Nel 2013 la coppia si è poi separata.

“Sono una madre sola, con i padri che non aiutano: non parlo di soldi ma di presenza. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità”, ha rivelato Argento parlando dei padri dei suoi figli. Oggi è innamorata di Anthony Bourdain, famosissimo chef della tv. “Finalmente un uomo, non un pappamolle. È colto, intelligente, mi lascia i miei spazi e dà rispetto e collaborazione. È una bella persona. Matura, ma non per l’età”. Per i suoi bambini è sempre pronta a tutto.

Morgan papà? “Lasciamo perdere. Sono io a prendermi la croce e portarla: e me la porto anche allegramente. Meglio sola con due bimbi meravigliosi che con un uomo fra le scatole”. “Soprattutto, io faccio gioco ai media”, ha aggiunto parlando del modo in cui appare spesso sulla stampa. “Perché sono freak, una di quelli che i ‘normali’ possono deridere e insultare perché si sentono superiori”.

Asia Argento si confessa, da Morgan a Bourdain

“Mi alzo la mattina alle sette, porto i figli a scuola, faccio ginnastica e faccio la spesa, tutto qui: altro che trasgressione”, ha ammesso. “La mattina mi guardo allo specchio e non mi sento un essere umano bugiardo, come chi fa finta di esser buono e bravo, e sono i peggiori”.

