Asia Argento torna su Instagram per la prima volta dopo lo scandalo che la vede coinvolta in molestie su minorenne. Il fatto, si sa, risale a molti anni fa, ma Jimmy Bennett allora era appena diciassettenne e solo oggi ha deciso di parlare. Il volto della donna è sfatto e triste e la preoccupazione dei fan è del tutto giustificata.

Asia Argento torna su Instagram: periodo buio per l’attrice

Non è di certo un bel periodo per l’attrice: prima il suicidio del compagno Anthony Bourdain, poi le accuse di molestie e, infine, la perdita del lavoro. Sì, perché non solo Asia Argento è stata esclusa da X Factor 2018, dove era giudice insieme a Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez, ma la CNN ha cancellato anche le sue apparizioni in Parts Unknown.

Ora Asia torna su Instagram e mostra un volto sfatto e stanco. La tristezza negli occhi è evidente, come riportano anche le parole della canzone che accompagna il sottofondo del video pubblicato. Si tratta di Still Ill, pezzo degli Smiths, la cui strofa citata dall’attrice recita: “Ci sono lati più belli della vita ed io dovrei saperlo dal momento che li ho visti, ma non così spesso“. Che la Argento stia attraversando un periodo di forte depressione? Forse quel post non è altro che un grido d’aiuto rivolto ai fan che, tra l’altro, si sono preoccupati molto vedendo la loro beniamina in quelle condizioni.

X Factor sostituisce Asia Argento: le parole di Fedez

Se Manuel Agnelli ha difeso l’amica Asia sul caso Jimmy Bennett e sull’esclusione da X Factor, c’è qualcun altro che non lo fa. Si tratta di Fedez, che spiega la sua opinione al riguardo: “Giusta la scelta di sostituire Asia, per tutelare i concorrenti. Spero che la scelta del quarto giudice sia presa con lo stesso intento“.