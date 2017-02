0 CONDIVISI Condividi Tweet

Asia Nuccetelli contro Giulia de Lellis: la faida tra la figlia di Antonella Mosetti e la fidanzata di Andrea Damante prosegue anche dopo il GF Vip. Nei giorni scorsi le due si sono scontrate a colpi di botte e risposta social, tra un’imitazione della De Lellis e replica della Nuccetelli. La concorrente del GF Vip avrebbe addirittura definito la De Lellis un Gargoyle Nano, con tanto di fotomontaggio.

A questo punto con una diretta Instagram Asia si è sfogata contro l’ex “rivale in amore” dichiarando che è tutta rifatta. “Fece un messaggio “No perché ad Andrea piacciono le ragazze naturali. Ma se ti sei rifatta bocca e tette, ma che stai a piglià per c**o a me? Io mi sono fatta naso e labbra, ma tu che faccia da c**o hai per dire ad Andrea piacciono le ragazze naturali”.

Asia Nuccetelli contro Giulia de Lellis: attacco su ogni fronte per la fidanzata di Damante

Linguaggio colorito senza mezzi termini; Asia Nuccetelli contro Giulia de Lellis torna alla carica attaccandola su più fronti. Stando infatti ai rumors la fidanzata di Damante avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi, possibilità che però non si è realizzata per lei. E così a metterci il carico sono la Nuccetelli con la madre Antonella:

“Lei non c’è però all’Isola perché manco lì l’hanno voluta. Facile andare a dire “No, ma io ho rifiutato”, ma non te s’è ***** nessuno, puoi fare solo l’opinionista va…”-