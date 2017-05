80 CONDIVISI Condividi Tweet

Altro che matrigna cattiva di Cenerentola: il messaggio di Aurora Ramazzotti a Marika Pellegrinelli dimostra quanto la famiglia allargata Hunziker-Ramazzotti riesca a mantenere un equilibrio davvero ammirevole.

L’intensissimo messaggio di Aurora Ramazzotti a Marika Pellegrinelli

Nonostante il legame stretto e indossolubile con mamma Michelle Hunziker – quasi paragonabile a quello delle protagoniste della serie tv “Una mamma per amica” -l’esuberante figlia dei due ex coniugi vip non nega il suo affetto e la stima alla nuova compagna del padre, la stessa a cui il cantante ha ri-dedicato la sua hit ‘Più bella cosa non c’è’ e che da alcuni anni rappresenta il centro del suo mondo.

Consapevole del grande amore che lega il padre alla bella 29enne e in occasione del suo compleanno, la conduttrice del daily di X-Factor ha deciso di farle una bellissima dedica sul suo profilo Instagram ufficiale. Ecco le parole di Aurora Ramazzotti a Marika Pellegrinelli: “Mentre cercavo tra le mie (poche) foto mi sono resa conto di non averne una decente con te. Al che mi sono risposta che probabilmente è perché non reggo il confronto con la tua impareggiabile bellezza 😉 Ma fosse solo la bellezza ! Vogliamo parlare del carisma, della grinta, della ‘precisione’, dell’intelligenza e della disponibilità che ti caratterizzano ? ”

Una dedica su Instagram per il suo compleanno: “Sei una gran donna”

Gli auguri di compleanno continuano così: “Tante cose ti rendono una gran donna e sono lieta che oggi tu sia al fianco di mio padre. Per dargli qualche bacchettata (che a noi Ramazzotti ogni tanto serve) ma soprattutto perché amandolo lo capisci, e questo è essenziale. È bello vedervi felici. Questa l’abbiamo fatta in un momento di spensieratezza. Colgo l’occasione e la uso per farti tanti, tanti auguri di buon compleanno. Che siano questo e tanti altri a venire. Ti voglio bene.”