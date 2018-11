1 CONDIVISI Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti confessa in una recente intervista alcuni particolari piccanti relativi al suo approccio con l’amore e al genere maschile. Dal primo bacio alla prima volta, papà Eros e mamma Michelle Hunziker sono sempre stati presenti, in un modo o nell’altro.

Aurora Ramazzotti confessa: “Sono stata scoperta in bagno con tre persone da mio padre”

Il primo bacio di Aurora è avvenuto molto presto: “Avevo 12 anni, l’ho dato ad un amico conosciuto alle Maldive. Lo avevo invitato al mio compleanno perché in quel periodo non avevo amici. Avevo razzolato gente ovunque. Ci stavamo baciando in bagno e proprio in quel momento è entrato mio padre e ci ha beccato. Mi vergogno a dirlo, in quel periodo mi piaceva limonare in gruppo. Non pensate male, però: io con il mio ragazzo e la mia amica con il suo“.

Se del primo bacio è stato testimone Eros (leggi il dolcissimo messaggio per l s, della prima volta di Aurora sapeva tutto la madre Michelle: “Avevo 18 anni ed è stato il giorno del compleanno di mia madre. E non lo dimenticherò mai. Mamma sa tutto, tra di noi non ci sono filtri. Lei sa tutto, possiamo dire che era tutto pianificato“. Oggi la Ramazzotti ha trovato la sua dimensione sentimentale col compagno Goffredo Cerza, del quale è innamoratissimo e che è spesso presente nelle sue foto sui social network.

Michelle Hunziker si vendica della figlia Aurora

Tra le prime vittime di Scherzi a Parte c’è proprio lei, Aurora. La madre Michelle ha deciso di fargliela pagare per alcune bravate commesse in passato: “Ero al nono mese di gravidanza di Sole e mi è arrivata la fatidica telefonata alle due e mezza di notte. Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa dell’alcol. Per fortuna mi è venuta in mente di farla portare in un ospedale pediatrico visto che era minore. Quando sono arrivata era attaccata all’elettrocardiogramma e ai tubi“.