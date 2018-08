74 CONDIVISI Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti sposa a soli 21 anni? Nonostante la giovane età è probabile che la cosa si avveri molto presto. Stando a quanto dichiarato dal settimanale Oggi, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è innamoratissima del suo Goffredo, al punto che potrebbero convolare a nozze molto prima di quanto si pensi.

Aurora Ramazzotti sposa Goffredo?

Aurora e compagno sono in vacanza, come mostrano le numerose foto sul profilo Instagram di lei. I due si dividono tra i Caraibi e Miami, e qualcuno azzarda l’ipotesi che potrebbe trattarsi di prove generali di una eventuale luna di miele. Ecco quanto riportato da Oggi: “Aurora Ramazzotti, prove generali di luna di miele. […] Chissà che al rientro non arrivi l’annuncio del matrimonio“.

Aurora si mostra in forma smagliante nelle foto e la felicità e visibile sul suo volto. Anche mamma Michelle si sposò molto giovane e la prova evidente è il fatto che lei e la figlia maggiore sembrano sorelle più che madre/figlia. Ma cosa ne penserà papà Eros di un eventuale matrimonio? Chi sa se sarà pronto a vedere la primogenita in abito bianco…

I problemi di alcool di Aurora raccontati dalla Hunziker

Oggi Aurora vive un periodo di serenità che ha faticato molto a raggiungere. Le ultime dichiarazioni di Michelle Hunziker sull’alcool e sulle brutte esperienze in cui la figlia è rimasta coinvolta sono venute a galla solo recentemente: “Una sera è successo quello che noi mamme temiamo: ero al nono mese di gravidanza di Sole e mi è arrivata la fatidica telefonata alle due e mezza di notte. Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa dell’alcol. Per fortuna mi è venuta in mente di farla portare in un ospedale pediatrico visto che era minore. Quando sono arrivata era attaccata all’elettrocardiogramma e ai tubi. Non dimenticherò mai quello spavento“. Oggi Michelle non ha motivo di temere: la sua bambina si è tramutata in una giovane donna con la testa sulle spalle.