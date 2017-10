65 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono spontanee e inedite le dichiarazioni di Aurora Ramazzotti su Michelle Hunziker e papà Eros. La ragazza ha rilasciato un’intervista a Grazia dove ha parlato della sua vita privata. Aurora si è aperta riguardo il suo rapporto con i genitori e di come abbia vissuto la sua adolescenza subendo il ‘peso’ di avere una madre bellissima. Non sono mancati, infatti, i traumi innescati dalla critiche dei tabloid che la vedevano perdente in un’ipotetica gara di bellezza con Michelle. Ad oggi, comunque, sembra essere tutto passato e la piccola Ramazzotti vive la sua storia d’amore con Goffredo Cerza senza problemi.

Aurora Ramazzotti su Michelle Hunziker: “Se si arrabbia e mi dà un ordine, eseguo senza discutere”

Come sono mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti quando si calano nel ruolo genitoriale? “Mia madre è un generale. Se si arrabbia e mi dà un ordine, non sto neanche a discutere ed eseguo. Discuto poco con mio padre, lui è una persona speciale e sensibile. L’unica volta che si è imposto è stato per una scelta professionale. Mi ero messa in testa che dovevo fare una certa esperienza e ha insistito perché rifiutassi. Aveva ragione: dopo è arrivato X Factor“.

Michelle Hunziker e Trussardi hanno festeggiato da poco l’anniversario postando teneri video di ricordi familiari. La showgirl è una mamma attenta e premurosa anche se, in passato, non sono mancati disagi ad Aurora a causa della sua bellezza: “Ci sono cresciuta, sono abituata. Ma a 14 anni ho avuto il primo trauma: siamo state paparazzate insieme al mare, avevamo lo stesso costume e i commenti sui giornali non furono teneri: ‘Aurora è più brutta di sua madre’. A quell’età non è stata una passeggiata. Lei mi disse: ‘Fregatene’. Ma ora, se al mare vedo i fotografi, le dico di allontanarsi da me”.

Aurora torna a X Factor Daily

Il futuro si prospetta roseo per la bella Aurora: un amore che va a gonfie vele con il suo compagno Goffredo Cerza e progetti stimolanti in ambito lavorativo. La Ramazzotti, infatti, tornerà alla conduzione di X Factor Daily, anche se spera di avere nuove occasioni che le permettano di crescere ulteriormente: “Il mio ruolo qui è neutro, ma so che è una gavetta importante. So di avere tanto da imparare e non mi tirerò indietro“.