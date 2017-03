1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ed ecco qua: il tanto sospirato bacio tra Raz Degan e Paola Barale è finalmente arrivato. Il loro incontro è stato timido e romantico come un film di Pieraccioni, come il principe Azzurro che ritrova la sua Cenerentola.O forse più come la Bella e la Bestia, considerato lo stato attualmente “primitivo e selvaggio” del modello israeliano…

Vederli di nuovo insieme ha rallegrato i fan dello show, che ormai fanno il tifo quasi esclusivamente per lui, e sperano che la presenza della sua bella ex (ex?) amata lo aiuti a continuare il gioco e superare le sfide per aggiudicarsi il premio finale. Intanto, è riuscito a passare il televoto, dato che nella puntata di martedì 14 marzo è stato eliminato Moreno. O quasi.

Il rapper era infatti stato scelto da casa come concorrente da mandare via, però in seguito ad una decisione presa durante la diretta, gli è stata offerta la possibilità di ricominciare il suo percorso evolutivo da zero sulla playa primitiva. Il cantante ha accettato, rimanendo perciò ancora in gioco, seppure relegato in secondo piano.

Ma quel bacio tra Raz Degan e Paola Barale (che qualcuno ha già definito un espediente per gli ascolti e lo share) ha offuscato tutto il resto degli eventi: l’addio di Rocco, la vittoria da leader di Samantha De Grenet, l’incontro dello stesso Moreno con suo padre: tutto si è fermato davanti alla bella coppia che tutti vorrebbero rivedere insieme.

I commenti sulla pagina ufficiale dell’Isola, infatti, parlano chiaro:

“Scena meravigliosa. Finalmente una sorpresa per Raz da parte di una persona che gli vuole bene davvero, non come quelle serpi su quell’isola.” e ancora “Coppia bellissima si vede l’ammore nei loro occhi….finalmente un RAZ con un sorriso che ti prende il cuore…le parole sussurrate all’orecchio ..e il bacio rubato e stato bellissimo“.