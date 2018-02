37 CONDIVISI Condividi Tweet

Il ballerino di Ciacci accusato di omofobia: non è neanche iniziato e Ballando con le Stelle 2018 si tinge del primo giallo. Gianmarco Campironi, ex calciatore trasformatosi in danzatore, sarà protagonista di una delle novità assolute del talent condotto da Milly Carlucci.

Gianmarco accompagnerà in pista Giovanni Ciacci. Il costumista senese, idolo di Detto Fatto, porterà una prima volta nella storia dello show: una coppia di ballerini uomini. Ma a conferma della notizia arrivata, Campironi non l’ha presa troppo bene.

È stato Dagospia a rivelare questa partecipazione speciale, specificando che “ci sarà un coppia gay in gara” e che potrebbe esserci anche un “bacio alla fine della performance”. Una suggestione che ha mandato su tutte le furie il ballerino. “Buonasera, le scrivo in merito all’articolo su Giovanni Ciacci e il sottoscritto”, ha scritto al sito web.

“Ci tengo molto a precisare che non sono assolutamente gay, anche se non ho nulla contro. Però questa è comunque diffamazione, ritenendo che poi mi bacerò o cosa. Confido in una rettifica, altrimenti mi toccherà utilizzare altri mezzi”. Una minaccia di querela che ha scatenato un putiferio sui social, dove Ciacci è molto amato e seguito.

Ballando, il ballerino di Ciacci accusato di omofobia

Pentito per le sue parole, Gianmarco ha fatto subito marcia indietro. Ha chiesto pubblicamente scusa per la sua reazione “eccessiva” e rabbiosa, specificando che se i suoi toni sono sembrati “intolleranti”, era dovuto alla cattiva informazione fatta da Dagospia.

Poi, dal suo profilo Instagram, ha postato un video con “Gio Gio” in cui ha scritto: “La vita è piena di sfide, noi la nostra l’abbiamo passata non senza far rumore. Ora tocca a te! Fai vedere come il ballo non ha peso, colore o ses*o: il ballo è libertà. Congratulazioni Giovanni per essere stato scelto a Ballando con le Stelle, farò il tifo ovviamente per te!”.