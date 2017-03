1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ballando con le stelle non ha avuto neanche il tempo di iniziare che già si stanno scatenando le prime polemiche tra giudici e concorrenti: si tratta di Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, attrice e presentatrice italiana quest’anno in versione ballerina.

Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, interviene il fidanzato

Che tra le due ci fosse un po’ di astio si era già intuito da tempo, ma dato che, a fronte della primissima puntata, la blogger ha pubblicato sul suo profilo Facebook un fermo immagine molto “discutibile” sulla Parietti, l’aria di guerra si è scatenata a tutti gli effetti. Andiamo con ordine: questa foto era stata pubblicata in realtà dall’attrice, ma la reporter de Il Fatto Quotidiano l’ha ripostata sul suo profilo il 4 marzo scrivendo “Ma esattamente con “picco d’ascolto” abbinato a questa foto Alba cosa ci voleva dire? Perché se la sua patonza è l’arma definitiva per battere la De Filippi, io direi di lasciarla in questa posizione accanto a Mayer fino al 10 maggio.”

Poco dopo arriva la replica della diretta interessata, sempre a mezzo social: “Trovo molto edificante per la nostra trasmissione che un giudice si esprima in questi termini così suggestivi, raffinati dalla parte delle donne, con spirito di squadra, sembra quasi parteggi spudoratamente per la concorrenza. Tipo il marito che si spara nelle palle per non dare soddisfazione alla moglie . Per fortuna Selvaggina , non è’ mia moglie ……selvaggina la leonessa da tastiera“.

Tra le due non corre affatto buon sangue

Da allora la polemica tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti ha preso piede e continua imperterrita ogni giorno in studio e sul web: frecciatine, offese, e messaggi chilometrici sulle bacheca di entrambe, finché non arriva lui, Marco, l’amato fidanzato della blogger, che si impadronisce di Facebook e scrive ad Alba: