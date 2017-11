22 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo avevamo annunciato il gran ritorno ritorno del Maurizio Costanzo Show, ed ecco alcune immagini in anteprima che mostrano un ‘caliente’ ballo di Simona Ventura e Bettarini. Un momento di complicità che riporta sul piccolo schermo il loro vecchio affiatamento…

Il ballo di Simona Ventura e Bettarini durante la puntata del 9 novembre del Maurizio Costanzo Show

Tra critiche e approvazioni, il programma del celebre ‘presentatore coi baffi’ ritorna per un edizione speciale in seconda serata su Canale 5. Molti gli ospiti previsti, da Enrico Brignano a Flora Canto fino a Ricky Memphis, Andrea Pucci, Giuliana LoJodice, Martin Castrogiovanni e l’effervescente Maurisa Laurito. Tra gli intervistati più attesi, tuttavia, c’è l’ex celebre coppia della TV italiana accompagnata dal loro primogenito Niccolò.

Il ballo di Simona Ventura e Bettarini è testimoniato da un video-spoiler fuoriuscito dalle riprese della puntata del 9 novembre, e mostra gli ex coniugi per la prima volta sullo stesso palco e nello stesso studio televisivo dopo ben sette anni. Una bella ‘sfida’ per la sempre energica e padrona della situazione Super Simo.

Ricordiamo anche che, durante la scorsa edizione del GF Vip, a causa di alcune affermazioni poco ‘delicate’ del calciatore, la presentatrice lo ha querelato per diffamazione. Lui, d’altro canto, le si è rivolto spesso con toni polemici arrivando perfino alle lacrime durante una delle dirette.

Ecco il video in cui i due ex coniugi si mettono a ballare: le loro espressioni sono inaspettate, dopo quasi 7 anni che non condividevano lo stesso palco

Nella puntata di stasera, tuttavia, li vedremo più vicini che mai, impegnati a ballare un mambo: dalle prime clip è evidente che, per esigenze sceniche o -chissà – perché forse in fondo è tornato il sereno, i due sembrano rilassati, sorridenti ed affettuosi l’uno con l’altro. Il video è stato pubblicato dal magazine Blogo, e potete vederlo da qui: