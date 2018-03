54 CONDIVISI Condividi Tweet

Una contrariata Barbara Bouchet smentisce quanto emerso da una sua intervista che aveva fatto molto discutere. L’attrice, icona del cinema di genere anni Settanta, aveva confessato di aver scoperto qualche anno fa che la sua pensione ammonta a 511 euro al mese. Ammettendo di aver “pianto come pochi”, aveva aggiunto che “tanti di quei produttori che non hanno versato i miei contributi erano già morti”. Un’ammissione che si è rivelata un’autentica bufala. Almeno stando a quanto poi precisato dall’attrice stessa.

Barbara Bouchet oggi: il chiarimento dell’attrice

“Vorrei rettificare tutto questo: è una fake news”, ha detto Bouchet a Cristina Parodi, ospite di Domenica In. La sua pensione è stata al centro di una lunga intervista, nella quale la madre di Alessandro Borghese ha chiarito la sua posizione. “Sono stata intervistata per Metti la nonna in freezer e la giornalista ha detto quello che mi hai detto tu adesso (ovvero se effettivamente prendesse 511 euro di pensione, ndr). Ho detto che è così: 511 euro. La giornalista non ha scritto la domanda e ha scritto un’altra risposta: ha scritto che io vivo con 511 euro, che devo ancora lavorare perché percepisco solo 511 euro”. “Questo non l’ho detto e non lo direi mai”, ha poi aggiunto. “Non è nel mio carattere lamentarmi quando ci sono tante persone che veramente vivono di questo”.

Barbara Bouchet: pensione e figlio al centro

Bouchet ha anche preso le difese del figlio Alessandro, chef e presentatore sempre più apprezzato di 4 ristoranti. “Povero Alessandro, gli dicono guadagni bene e non aiuti la tua povera mamma. Ma abbiate pazienza, se avessi bisogno Alessandro e la sua famiglia sarebbero i primi a darmi una mano, ma per fortuna io lavoro. E lavoro anche tanto, amo il mio lavoro e quindi continuo a lavorare finché posso”. Non a caso, dopo Easy di Andrea Magnani, la vedremo dal 15 marzo al cinema in Metti la nonna in freezer.