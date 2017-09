95 CONDIVISI Condividi Tweet

La pensavamo ormai rapita e innamorata follemente del bell’attore scozzese Gerard Butler, invece viene fuori un commento di Barbara d’Urso al fratello di Maria Elena Boschi, Pier Francesco, che dimostra una certa ‘ammirazione’ da parte della conduttrice…

Il commento di Barbara d’Urso al fratello di Maria Elena Boschi

Per chi non lo conoscesse, l’affascinante Pier Francesco Boschi sta diventando sempre più popolare sul web, soprattutto grazie al suo red carpet al Festival di Venezia sotto braccio della sorella. La Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si mostra spesso e volentieri in compagnia del fratello, soprattutto negli scatti social e negli eventi mondani.

Alto, lineamenti sottili e delicati, sguardo vivace, aspetto pulito: una bellezza quasi atipica, nella recente estetica fatta di tatuaggi e barbe incolte. Si è appena laureato in ingegneria, ha 28 anni e… il suo profilo Instagram, aperto di recente, è stato preso d’assalto subito dopo Venezia – soprattutto le sue foto senza maglia.

Il suo fascino non è sfuggito alla conduttrice Mediaset, come dimostra l’invito di Barbara d’Urso al fratello di Maria Elena Boschi durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5:

“È uno gnocco pazzesco – ha esclamato ‘Carmelita’, senza usare mezzi termini – Pierfra, io conosco tua sorella che è carinissima, dolcissima, bella… Se tu volessi venire a farti fare una dursointervista da me, io sarei orgogliosissima. Voglio conoscere Pier Francesco. Quanti anni ha? 32? Un po’ piccolo per me, ma lo faccio solo professionalmente: ti voglio intervistare“.

“È uno gnocco pazzesco, lo voglio intervistare”: ce la farà la d’Urso a conquistare professionalmente PierFra?

In realtà, come preannunciato, ‘Piefra’ ne ha solo 28 di anni. Chissà se si lascerà intervistare dalla presentatrice e coglierà l’invito! In fondo la porta per lo showbusiness gli si è già aperta, il consenso del pubblico comincia a diventare consistente. E voi ce lo vedreste in tv?