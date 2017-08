99 CONDIVISI Condividi Tweet

“Non riesco più a innamorarmi di un uomo. Mi mette il morbillo l’idea che ci sia qualcuno con le chiavi di casa mia”, aveva detto tempo fa, e adesso non si fa altro che parlare del fatto che probabilmene Barbara D’Urso e Gerard Butler stanno insieme. Che la presentatrice abbia cambiato idea?

Barbara d’Urso e Gerard Butler stanno insieme: arriva l’indiscrezione che getta ‘benzina sul fuoco’

La loro love story viaggia da Hollywood, dove il divo scozzese è famoso per aver interpretato il protagonista di 300 e Attacco al potere, agli studi di Mediaset, dove la presentatrice si prepara ai Palinsesti Mediaset 2017-2018. In principio c’erano stati un paio di avvistamenti, a Ischia, poco più di un mese fa.

Adesso, però, ad affermare che Barbara d’Urso e Gerard Butler stanno insieme arriva un’altra voce, più dettagliata, che aggiunge particolari precisi alla vicenda. Si tratta di Giovanni Ciacci, stylist del programma Rai ‘Detto Fatto’ ma anche grande amico della presentatrice di Domenica Live:

“Ormai sono inseparabili, è chiaro che ci sia del feeling – racconta, commentando le loro foto risalenti all’incontro di Ischia – Lui è stato avvistato in Toscana da lei, poi, dopo essere rientrato in Inghilterra, è subito volato nuovamente da Barbara. Lei è una donna all’antica: è evidente che ancora non c’è stata una proposta ufficiale e lei, da brava donna del sud, non si concede facilmente, è molto rigida sulla sua vita”.

La conferma fornita dallo stylist di Detto Fatto coinvolge anche un’altra fonte: ecco cos’ha raccontato della coppia formata dalla conduttrice Mediaset e l’attore scozzese

Da dove arriva tutta questa sicurezza rispetto al loro status di ‘coppia’? “Persone vicine alla coppia – specifica – mi hanno fatto sapere che molto probabilmente Barbara e Gerard hanno passato il Ferragosto insieme”. Lei 50 anni, lui 47, potrebbero essere la nuova scoppiettante coppia di questa stagione televisivo-cinematografica, che dite?