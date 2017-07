51 CONDIVISI Condividi Tweet

Uno scoop che, se vero, spiazzerebbe tutto il pubblico italiano, quello che in questi giorni sta seguendo le sorti di Ambra Angiolini e Allegri: si parla, infatti, di una certa vicinanza tra Barbara d’Urso e Gerard Butler. Sì, avete capito bene, proprio l’amato Leonida di 300!

Barbara d’Urso e Gerard Butler si frequentano? Ecco da dove nasce il sospetto

“C’è chi giura di aver visto Gerard in accappatoio all’alba, affacciato nel balcone della camera di Barbara – scrive Novella 2000, aprendo scenari romantici tra i due. Il sexy attore scozzese, 48 anni, ha di recente concluso la sua relazione con la designer Morgan Brown. Dal canto suo, Barbara ‘Carmelita’ si è di recente dichiarata single e in attesa di trovare il grande amore.

Le dinamiche dei fatti si sarebbero svolte ad Ischia, durante il Global Festival di cui entrambi erano ospiti (insieme, tra gli altri, ad Antonio Banderas, Valeria Marini e Pamela Prati): a quanto dice la rivista scandalistica, Barbara d’Urso e Gerard Butler sarebbero assolutamente inseparabili.

A dare man forte a questa ipotesi sono altri dettagli del presunto flirt: sul profilo Instagram di Verissimo, ad esempio, è comparsa la didascalia “Estate hot per Barbara D’Urso, protagonista del #Festival di #Ischia assieme alla star di Attacco al Potere Gerard Butler!“, mentre su Chi si parla di “gite in barca” e “romantiche cenette”.

I dettagli focosi e romantici della presunta coppia vip

Infine, voci fuori campo che provengono dalla stessa Ischia, parlano di una vera e propria scenata di gelosia da parte del divo di Attacco al Potere in seguito ad un ballo che la D’Urso avrebbe concesso ad Antonio Banderas. Come se non bastasse, si contano numerosi avvistamenti di Gerard Butler in Toscana, dove la presentatrice di Domenica Live è solita trascorrere le vacanze.

Che ne dite, è o non è una bella coppia?