Campionessa d’ascolti in tv e ora vincitrice anche in tribunale: Barbara D’Urso non deve più pagare gli alimenti all’ex marito, Michele Carfora. La Corte d’Appello di Roma ha infatti stabilito che la “padrona di casa” di Canale 5 potrà smettere di versare l’assegno di mantenimento all’uomo, sposato nel 2002 e dal quale ha divorziato nel 2008. Una lunga battaglia giudiziaria iniziata tre anni dopo la separazione.

La presidentessa del tribunale, Germana Corsetti, ha cancellato l’obbligo dell’assegno per la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, dopo che D’Urso era stata denunciata penalmente dall’ex marito per il mancato pagamento. Una notizia arrivata lo stesso giorno in cui la Cassazione ha rivoluzionato il diritto di famiglia, stabilendo che d’ora in poi gli alimenti saranno calcolati sulla base del criterio di autosufficienza e non sul “tenore di vita matrimoniale”.

Barbara D’Urso non deve più pagare gli alimenti: la sentenza

D’Urso, fresca 60enne, deve essere “definitivamente esonerata” dall’obbligo di versamento all’ex coniuge, perché quest’ultimo, avendo formato una nuova famiglia dalla quale è anche nata una figlia, “ha determinato il venire meno dell’obbligo di solidarietà post-coniugale”. “La formazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia di fatto”, si legge nella sentenza, “rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile”. Cancellata questa fase del suo passato, ora la presentatrice può concentrarsi sul futuro: “Da tanto tempo sono sola e a questo punto urge assolutamente che mi innamori. Ne ho una voglia matta”, ha rivelato a Oggi.