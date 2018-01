251 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara D’Urso accusa Eleonora Daniele di plagio. Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda il 29 gennaio, la conduttrice ha puntato il dito contro la collega di Storie italiane. Molti fan della trasmissione di Canale 5 hanno infatti segnalato come il rotocalco in onda ogni mattina alle 10 su Rai 1 proponga dei servizi in tutto e per tutto identici a quelli della concorrenza.

“Pare che un programma copi esattamente tutte le nostre clip, tutti i nostri servizi”, ha dichiarato D’Urso nel corso della diretta. Ha poi subito precisato di non riferirsi ad un programma Mediaset.

La recriminazione è arrivata poco prima della messa in onda di un servizio sul triangolo che infiamma i gossip, quello che vede protagonisti Loredana Lecciso, Al Bano e Romina Power. “Mi rivolgo un attimo a voi da casa perché in tanti scrivete, anche via WhatsApp, sul fatto che c’è una trasmissione in particolare, che non è Mediaset, che pare, mi dite tutti quanti, copi esattamente tutte le nostre clip, tutti i nostri servizi. E vabbè, pazienza!”, ha detto D’Urso.

Tuttavia, ha proseguito la presentatrice, questa copiatura non la tocca più di tanto. Anzi, è quasi abituata ai “saccheggi” che subisce Pomeriggio 5, il contenitore campione d’ascolti di Canale 5. “Ragazzi, io a scuola ero una capra e copiavo da tutti quelli più bravi. Lasciate che ci copino, cosa devo fare?”, ha chiosato con acido sarcasmo.

Non è la prima volta che la conduttrice di Storie italiane e Il sabato italiano incappa in situazioni del genere. Nel 2016 erano state durissime le parole di Gianluigi Nuzzi contro Eleonora Daniele. Il conduttore di Quarto grado aveva apertamente accusato di plagio UnoMattina, allora condotto da Daniele. “Ma qual è il programma del mattino che saccheggia gli scoop di Quarto grado spacciandoli per propri?”, aveva scritto ironicamente Nuzzi sui social.