Barbara D’Urso appare sui tabloid inglesi con il Ken umano

85 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara D’Urso appare sui tabloid inglesi in compagnia del Ken umano. La Barbarella nazionale sconfina l’Italia e si parla di lei fino in Gran Bretagna. La testata di gossip dove è stata pubblicata non è una qualunque: si tratta del Daily Mail, uno dei più prestigiosi e conosciuti tabloid del Regno Unito. A trascinare con sé la D’Urso sui giornali d’oltremanica è Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken umano: i suoi 58 interventi non sono passati inosservati e se ne parla in quasi tutto il globo.

Barbara D’Urso appare sui tabloid inglesi: la notizia su Instagram

A comunicare la novità è stata proprio la D’Urso sul profilo Instagram: non capita tutti i giorni di essere menzionati da giornali esteri. La felicità della conduttrice sta nel fatto che si parli del suo programma, Domenica Live, anche al di fuori dei confini italiani. Barbara ha postato la foto con la seguente didascalia: “Sul Daily Mail con il Ken umano. Anche in Inghilterra si parla di Domenica Live. Buona serata!!“.

Il Daily Mail, dal canto suo, ha così riportato la notizia riguardante il Ken umano ospite a Domenica Live: “Il personaggio televisivo è apparso sul programma televisivo italiano Domenica Live Presentato da Barbara D’Urso domenica”. Di sicuro una grande soddisfazione e un riconoscimento per la conduttrice partenopea, che ogni settimana batte le sorelle Parodi a Domenica In con ascolti da record.

Il nuovo Ken umano è italiano: ecco chi è

Dopo Eva Henger a Domenica Live con le sue dichiarazioni shock sul Francesco Monte all’Isola dei Famosi, ecco che arriva un altro personaggio che farà molto parlare di sé. Si tratta di Angelo Sanzio, colui che si è posto l’obiettivo di diventare il nuovo Ken umano dopo Alves. Il ragazzo è già stato ospitato a Pomeriggio Cinque dalla bella Barbara e conta già 5 interventi, tra cui un trapianto di capelli. Il prossimo, forse, riguarderà i glutei.