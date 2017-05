7 CONDIVISI Condividi Tweet

Domenica 21 maggio è andata in onda la feroce lite in diretta di Barbara d’Urso contro Marisela Federici: un momento ad alto tasso polemico che ha fatto decisameNte uscire la conduttrice fuori dai gangheri.

Barbara d’Urso contro Marisela Federici: lite in diretta

Durante il collegamento video della puntata che ha ospitato l’attrice e regista Lory Del Santo, ma anche Giulia de Lelllis e Karina Cascella, la ricchissima nobildonna venezuelana ha preso parola per criticare aspramente lo show domenicale:

“Io trovo che sia un peccato parlare in questo modo alla gente che vi sta vedendo – ha detto davanti agli spettatori- È una vergogna, Barbara. È una specie di scherzi a parte al quale mi presto ampiamente. Io – e non mi interrompere – ti avrei parlato del Venezuela, del mio Paese che era ricchissimo e che adesso conosce la povertà, dove la gente muore di fame e dove non c’è da mangiare. E voi passate un pomeriggio a parlare di queste stupidaggini? È vergognoso“.

A quel punto scatta la replica di una risentita Barbara d’Urso contro Marisela Federici: “Io conduco tutti i giorni una trasmissione in diretta – La domenica ne faccio una di cinque ore e c’è momento e momento: c’è il momento in cui io parlo della guerra, della povertà, della lotta che faccio in favore della donne e sui diritti civili. Ci sono momenti e momenti. Questo è un momento nel quale noi affrontiamo un argomento molto popolare in maniera anche divertente o surreale“.

Guarda il video della polemica della conduttrice



Scontro tra Bạrbarạ D’Ursơ e Marisela Federici… di verynormaltrash

Di fronte alla seconda stoccata della ricchissima nobildonna (“Allora non c’entro nulla, potevi scegliere di meglio“), ‘Carmelita’ ha risposto, secca: “Io sono educata e carina, ma se mi attacchi e mi spieghi come si fa il mio lavoro io mi innvervosisco. Ho detto ventimila volte che tu rappresenti un altro modo della ricchezza ma è dall’inizio che attacchi. Non vuoi stare in questo contesto? Hai ragione, mi dispiace per i miei autori che ti hanno coinvolto in questa cosa. Ti chiedo scusa, ti chiedo perdono. Ma non mi sembra di averti mancato di rispetto in nessun modo, punto“.

Difficile dire da che parte stare, vero?