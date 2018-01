235 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara D’Urso critica Romina Power per l’affaire Al Bano. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, “Barbarella” ha difeso apertamente la sua amica Loredana Lecciso nella querelle che da giorni domina le pagine dei gossip.

Il trio Carrisi, Power e Lecciso sta scatenando i vip di cinema, musica e televisione in una guerra all’ultimo commento. Pro o contro che sia. Ma il silenzio, l’arma scelta da Romina, riesce ad essere ancora più assordante, soprattutto per chi è abituato a stare ogni giorno in video.

Così D’Urso non ha retto l’assenza prolungata e gli inviti non accettati dalla cantante, attrice e scrittrice californiana. Se con Lecciso ha un rapporto d’amicizia consolidato e duraturo – l’ex (?) di Al Bano è stata spesso ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live – non si può dire lo stesso per Power.

Barbara, tuttavia, ha dichiarato di apprezzare Romina. Sarebbe lei a non ricambiare questo “affetto”. Il motivo? Ignoto. “Io amo tantissimo Romina Power, anche se so che per lei non è così”, ha dichiarato con una certa maliziosità. “Ma non fa nulla, certi amori possono essere unilaterali”. Il motivo dell’astio di Romina in realtà è semplice: D’Urso l’aveva velatamente indicata come una delle cause di stress che avevano causato il malore di Al Bano a Sanremo 2017 e Power l’aveva bollata come “manipolata dalla sete di gossip”.

Barbara D’Urso critica Romina Power (e le Rodriguez)

Nel corso della puntata, inoltre, la conduttrice non ha risparmiato frecciate anche per le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. Quando Valerio Staffelli ha consegnato il doppio tapiro a Federica Panicucci e a Barbara D’Urso, Carmelita ha “scansato” il consueto bacio che l’inviato di Striscia la Notizia riserva ai suoi “attapirati”. “Non sono io la donna dei baci”, ha detto con chiaro riferimento a Belen.

Poi, nel corso della diretta di Pomeriggio 5 (disponibile sul sito ufficiale Mediaset), l’affondo a Cecilia. Quest’ultima ha rifiutato gli inviti da parte della presentatrice dopo il Grande Fratello Vip. Un’offesa che brucia ancora, tanto che ha commentato con acido sarcasmo le lacrime di Francesco Monte all’Isola dei Famosi. “La sua ex non è mi parsa così tanto riservata”, ha tuonato.