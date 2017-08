78 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara D’Urso è in crisi. È un’estate nera per il volto simbolo di Canale 5. Nonostante il presunto flirt con Gerard Butler, la conduttrice continua a far discutere per gli scatti bollenti (è apparsa su Instagram senza veli) e le voci contrastanti sul suo futuro a Domenica Live.

Di mezzo ci sarebbe lo zampino di Maria De Filippi, che avrebbe architettato un piano rivoluzionario per l’ammiraglia Mediaset. A partire da gennaio 2018, Queen Mary sarebbe pronta a soffiare la domenica pomeriggio alla collega Barbara per posizionarci Amici o una non meglio precisata nuova edizione di Buona domenica.

Secondo fonti vicine a Fascino, riportate da Blogo, questa ipotesi però non sarebbe praticabile. “Non è mai stata voluta, mai chiesta e mai proposta”, fanno sapere dall’entourage di De Filippi e Costanzo. Sarebbe solo televisione d’agosto, tutta gossip e cronaca rosa. Maria non vuole soffiare la domenica all’amica Barbara. Nella prossima stagione vedremo ancora una volta Domenica Live saldamente in mano a D’Urso, per la gioia di chi ama l’ex Dottoressa Giò.

Qualcosa però bolle in pentola. Oltre alle pose sensuali della presentatrice napoletana sui social che continuano ad accendere discussioni tra i suoi denigratori. “Alla sua età non dovrebbe mettersi in mostra come una ragazzina”, scrivono in tanti sulla sua pagina Instagram. Ormai sono diventate epiche le sue scollature esagerate. Ma questo sarebbe il minore dei problemi.

Barbara D’Urso è in crisi: c’è di mezzo Luna Berlusconi

Come reso noto da Italia Oggi, D’Urso sarebbe finita nel mirino di Mediaset per i suoi rapporti con Luna Berlusconi. Alla conduttrice sarebbe stato rimproverato di aver dato troppo spazio al format Riccanza prodotto dalla società della nipote di Silvio Berlusconi e trasmesso da MTV, emittente del circuito Sky. Tra la presentatrice e Mediaset ci sarebbe stato un confronto a dir poco acceso. Gelo proseguito nonostante le dimissioni dalla “2 B” dell’agente che cura l’immagine di Barbara D’Urso. Gossip estivo o vera crisi? La prossima stagione Mediaset svelerà la verità.