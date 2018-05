Barbara D’Urso e Paolo Bonolis fanno pace: piovono critiche dal web

41 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutto è bene quel che finisce bene, come dimostra la riappacificazione tra Barbara D’Urso e Paolo Bonolis. Dopo la lite con Federica Panicucci, ecco che la conduttrice napoletana si trova a dover fare i conti con un altro dei suoi colleghi. Per fortuna Barbara e Paolo hanno deciso di mettere da parte le frecciatine al veleno lanciate reciprocamente negli ultimi mesi per ristabilire un clima di pace in quel di Mediaset.

Barbara D’Urso e Paolo Bonolis insieme ad Avanti un Altro?

La questione cominciò a Marzo, quando Bonolis rimproverò la collega di non annunciare mai il suo programma, Avanti un Altro, che viene subito dopo Pomeriggio Cinque: “Grazie che ogni sera ci lanci dalla tua trasmissione e dici che dopo veniamo noi. Grazie mille. Proprio carina, sempre gentile. Lei ci segue sempre e soprattutto con grande entusiasmo ricorda ogni giorno l’appuntamento con Avanti un Altro nei suoi programmi. Vabbè, lasciamo stare…”. La D’Urso non è tipo da ricevere un richiamo senza reagire e da quel momento è cominciata la ‘guerra fredda’ tra i due.

Le ultime immagini che trapelano sui social, però, lasciano intendere che pace è stata fatta. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo, ha postato una foto della D’Urso dietro le quinte di Avanti un Altro, show dove presenzierà insieme a Cristiano Malgioglio. Anche la conduttrice napoletana ci ha tenuto a postare sul suo account Instagram un video dove lei e i coniugi Bonolis si divertono. Addirittura mostra un anello a forma di cuore che la coppia le ha gentilmente regalato.

Il web insorge: critiche ai conduttori Mediaset

Mentre Barbara e Paolo ridono e scherzano come se nulla fosse accaduto, gli utenti del web non prendono tanto bene la notizia della riappacificazione. Le critiche piovono copiose: “Siete impazziti? Non vi potevate vedere!“, “Vergogna, siete diventati i lecchini della D’Urso“, “Questa punta ad Avanti un Altro“, e così via. Se la pace fatta è vera oppure no, ce ne accorgeremo nella puntata che li vedrà insieme.