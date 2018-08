0 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara D’Urso ha rotto il silenzio sui suoi figli, Gian Mauro ed Emanuele. I due, nati dal legame con il produttore cinematografico Mauro Berardi, hanno sempre protetto la loro privacy. Lontani da riflettori e paparazzi, i fratelli conducono vite molto diverse da quella della madre. Gian Mauro è medico e sta per partire per il Giappone: specialista in trapianti di fegato, andrà nel Paese asiatico per portare la sua esperienza in materia. Emanuele invece è un regista. Sono loro “l’unico vero motivo di vita”, ha spiegato la presentatrice.

Barbara D’Urso, figli “unico vero motivo di vita”

D’Urso si è lasciata andare in una intervista concessa a Panorama, in cui ha parlato dei suoi ragazzi. “Sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli”, ha spiegato. “Io li guardo crescere e taccio. Con fatica. Gian Mauro è medico, fa trapianti di fegato. L’altra sera gli ho chiesto: ‘Ti prego, una volta fammi venire in corsia nel tuo ospedale, ti vorrei vedere col camice, sarebbe un regalo per me’. E lui? ‘Mamma sai che non è possibile’, mi ha risposto. Non solo. La sera, a Roma, c’è stata una tromba d’aria. Mi ha chiamato per comunicarmi che doveva andare a Cosenza con l’aeroambulanza a recuperare un fegato da trapiantare. Ho passato la notte insonne”.

Barbara D’Urso oggi: sogni, affetti e rimpianti

La Dottoressa Giò della tv (la terza stagione del medical drama è tra le più attese fiction Mediaset 2018/2019) ha poi rivelato che Emanuele, il più piccolo, non vuole consigli per la sua professione di regista. “Per carità – ha ammesso – so già che con questa domanda si arrabbierà. È più facile che sia io che consulti lui prima di prendere una decisione. È talentuosissimo”. Nonostante tutto, questa distanza con i suoi figli la fa soffrire.