Sabrina Ferilli, Gabriel Garko, Fiorello, Alessia Marcuzzi, Simona Ventura: nessun attore o personaggio televisivo è mai riuscito a scampare al Tapiro d’Oro, figuriamoci ora che è venuto fuori che Barbara d’Urso ha finto di essere sorpresa per il suo video di compleanno a Domenica Live!

Tapiro d’oro a Barbara d’Urso che ha finto di essere sorpresa durante il video del suo compleanno

La diva, che domenica 7 maggio ha compiuto 60 anni, ha infatti dato sfoggio di tutta la sua gamma emotiva davanti alle immagini che gli autori del programma le avevano preparato (a sua insaputa, dice lei) in onore dei festeggiamenti. Purtroppo, però, l’inconfondibile missione di Valerio Staffelli – che con il Tapiro va a punzecchiare tutti i vip che, secondo il pubblico e/o la critica, non si stanno comportando al meglio – si è rivolta proprio a questo momento così intenso, e ha provato a smascherarlo:

“Quanto tempo c’hai messi a montare il filmato?” – chiede l’inviato di Striscia insinuando che Barbara d’Urso ha finto di essere sorpresa davanti al pubblico, ma lei si difende: “Ma chi? Io? Non sapevo niente, giuro. Purtroppo non sapevo niente“ . A quel punto Staffelli incalza, ancora incredulo: “Tu! Ma come non sapevi niente, hahahah!”.

La risposta della conduttrice di Domenica Live

E invece niente, la neo 60enne ha continuato a confermare che la sorpresa era autentica, le reazioni genuine e le lacrime spontanee. Il Tapiro d’Oro, però, è finito nelle sue mani, ed il suo video è stato oggetto della classifica di Striscia la Notizia dedicata ai momenti più trash della TV.

Che dite, si meritava questo trattamento la d’Urso?