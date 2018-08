0 CONDIVISI Condividi Tweet

Girano da giorni articoli e news su Barbara D’Urso in ospedale: tuttto è cominciato da quando la presentatrice ha condiviso una foto su Instagram in cui si trovava al pronto soccorso durante il periodo delle riprese della Dottoressa Giò.

Barbara D’Urso in ospedale: le vere condizioni della presentatrice

Gli scatti che circolano in rete sono alquanto preoccupanti: volto insanguinato, espressione drammatica. Ma quali sono le vere condizioni fisiche della presentatrice di Domenica Live? Ci ha pensato lei stessa ad informare i fan su cosa le sia successo e su come stia adesso.

Niente fake news o immagini fuorvianti: lo scatto vero era quella di Barbara D’Urso in ospedale, il resto ha deciso di raccontarlo in prima persona attraverso un post sui social:

“Voglio ringraziare tutti per i messaggi di affetto e di apprensione ma preciso che sto bene!! – inizia la conduttrice, che tornerà ad animare il piccolo schermo lunedì 3 settembre con Pomeriggio 5 – Ho solo avuto un trauma toracico durante le riprese, le foto che girano di me con il sangue sul volto sono foto di scena e il sangue è finto, sono foto di alcune settimane fa e non c’entrano nulla. Su internet gira persino la foto di un’auto sfasciata vicino al mio volto sanguinante!! Nessun incidente stradale!! 5 giorni di prognosi e lunedì sarò in diretta con voi“.

Il curioso commento di una follower, che le fa notare che quasi tutti i commenti sono di odio e critiche verso di lei: ma la D’Urso non li considera

Tanto affetto dei fan ma anche tanti ‘haters’ sotto le sue foto, che parlano di trash e le fanno critiche. Una delle sue followers glielo fa notare? “Sinceramente che sei stata male mi dispiace …ma tutti messaggi che li lego su di lei sono non tanto di affetto. ..Secondo me lei legge i messaggi di altri persone”.