Barbara D’Urso minaccia Miriana Trevisan di una chiamata in tribunale. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, la conduttrice del contenitore di Canale 5 ha affrontato le accuse di molestie che l’ex showgirl ha confessato nelle ultime settimane.

Miriana, oggi 44 anni, ha accusato Tornatore di molestie e rivelato per la prima volta un episodio avvenuto venti anni fa negli uffici del regista premio Oscar. In un secondo intervento, ha poi esteso i fatti anche al produttore Massimiliano Caroletti.

Moglie di Caroletti, Eva Henger ha subito smentito Trevisan e i suoi racconti. “Hai detto una marea di bugie: ci sono testimoni, Massimiliano ha fatto causa subito”, aveva detto l’ex star del cinema a luci rosse. Miriana aveva prontamente ribattuto: “Sarà un piacere raccontare tutto in un pubblico dibattimento. Pezzo per pezzo. Smontare le bugie di Henger e Caroletti”.

Ora, negli studi di Domenica Live, Henger è tornata a difendere il marito produttore. Ma, tra il serio e il faceto, D’Urso stessa ha avvertito Miriana con parole aspre e dirette, che suonano come una vera e propria minaccia.

Barbara D’Urso minaccia Miriana Trevisan: le sue parole

“Immagino che Miriana abbia giocato, non posso pensare che parli con me di raccomandazioni, perché se no veramente ci vediamo io e lei in tribunale”, ha detto la conduttrice. Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate da Trevisan ai microfoni di I radioattivi su Radio Club 91 e ricordate da Eva Henger nel corso del programma.

“Vorrei un programma serio ed elegante. Potrei condurre al posto di D’Urso e Panicucci. Ma sono tutti raccomandati”, ha detto l’ex ragazza di Non è la Rai. “Piersilvio, io domenica prossima me la prendo di vacanza e lascio condurre la trasmissione alla Trevisan”, ha aggiunto D’Urso. “Visto che è una trasmissione pronta… Sarà più brava di me”. Il video è disponibile sul sito ufficiale Mediaset a partire dal minuto 3:40.