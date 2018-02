0 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara D’Urso riceve cittadinanza onoraria di Sant’Eufemia D’Apromonte e si commuove in diretta. L’emotività del momento è data dal fatto che quello altro non è che il paese originario della mamma della bella conduttrice di Pomeriggio Cinque. Dopo la vicenda di Striscia La Notizia che ha consegnato un tapiro a Federica Panicucci e a lei, la signora della domenica di Canale 5 non perde il sorriso e ogni occasione è buona per festeggiare.

Barbara D’urso riceve cittadinanza onoraria di Sant’Eufemia D’Aspromonte: i ringraziamenti in diretta tv

La D’Urso ha ringraziato il comune di Sant’Eufemia D’Aspromonte in diretta tv: “Volevo ringraziare il sindaco e tutta la cittadinanza di Sant’Eufemia, tra l’altro era la cittadina dove era nata la mia mamma. Sono veramente orgogliosa“. Il paesino si trova in provincia di Reggio Calabria, segno che le origini della conduttrice non sono solo napoletane.

Barbara ha letto la lettera dell’amministrazione comunale e si è commossa pensando che quello è il luogo dove è nata la madre, scomparsa quando aveva solo 11 anni. Un riconoscimento importante per la D’Urso, che ha deciso di condividere il momento con gli amici del pubblico in studio e da casa.

Barbara D’Urso regina della notte

La regina di Canale 5 è un vulcano di vitalità, come conferma anche Novella 2000 in uno dei suoi ultimi servizi: “Ma quanta energia che ha Barbara D’Urso. Nonostante lavori tutto il giorno a Mediaset per i suoi programmi Pomeriggio Cinque e Domenica Live (tanto da finire le prove all’una di notte), non rinuncia al divertimento. Quasi ogni sera la si vede alle cene e alle feste. Dalla Balera di Porta Venezia alla serata più gettonata di Milano, ovvero La Boom: qui la scorsa settimana si è scatenata sulle note delle canzoni anni ottanta tra cui Dolceamaro, la sua hit del 1982 che è ormai un inno del popolo della notte. Un vero idolo la regina di Mediaset“.