Il 7 maggio compie cifra tonda (60 anni) e, come ogni diva del piccolo schermo che si rispetti, è finita più volte nel mirino di critiche ed insinuazioni che vogliono, ad esempio, Barbara d’Urso rifatta o protagonista di qualche flirt segreto. Adesso, però, viene fuori la verità.

La conduttrice apre il suo cuore e racconta la sua vita privata

In una bella intervista al magazine TV Sorrisi e Canzoni l’ex attrice della serie La Dottoressa Giò ha svelato una volta e per tutte se il volto che appare sullo schermo è ancora tutto frutto di madre natura o c’è stato qualche ritocchino: “Non mi sono rifatta nulla e spero di arrivare all’età della Cardinale con le sue rughe. Però se tra 10 anni mi guarderò allo specchio e non mi piacerò più, non escludo di farmi qualcosina.”

Cos’altro c’è nella vita della presentatrice all’alba di questi suoi 60 anni? Una vita sentimentale abbastanza vuota, al momento: “Già, è proprio questo il punto, non riesco a farmi piacere nessuno“, e un desiderio latente di ridiventare mamma “Non l’ho mai raccontato ma qualche anno fa ci ho pensato concretamente… Poi ho capito che non avrebbe avuto senso, la vita mi ha già dato tanto.”

Barbara d’Urso rifatta? Le confessioni della conduttrice sulla bellezza e sui suoi desideri

Barbara d’Urso, infatti, ha già Giammauro ed Emanuele, avuti dalla sua relazione col produttore cinematografico Mauro Berardi: “Con lui la rottura fu traumatica ma negli anni sono riuscita a costruire un rapporto sereno, per dei genitori è sempre una conquista importante.” Infine, una votazione al suo ruolo di madre con i due primogeniti: “Ho cresciuto i miei figli da sola con mille difficoltà, ma il voto dovrebbero darmelo loro. Ogni cosa che faccio è per la loro felicità.”