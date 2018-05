72 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono sempre più insistenti le voci di un Grande Fratello pilotato e non fanno cenno a placarsi. In questo putiferio Barbara D’Urso risponde a Striscia La Notizia riguardo tali accuse. La conduttrice sta alla ribalta da molto tempo e sa bene come destreggiarsi in caso di episodi come questi.

Cosa ha scatenato i servizi di Striscia

Che il GF15 fosse manovrato lo si sospettava già da un po’ di tempo vedendo atteggiamenti strani da parte dei coinquilini della casa come conoscere l’ora e parlare di telefonini scomparsi (come facevano ad averli?). Il putiferio, però, è scoppiato a causa dello sfogo di Baye Dame su Instagram a proposito del rimprovero ricevuto da Barbara D’Urso. Il ragazzo voleva portare dei fiori ad Aida e scusarsi, ma gli è stato vietato dalla produzione. Altro caos è nato dopo l’eliminazione della ‘bullizzata’ Nizar.

Ad alimentare lo scompiglio vi è una storia Instagram della conduttrice dove si legge dell’eliminazione di Aida. Altri avvenimenti insoliti sono accaduti in studio: Cristiano Malgioglio impreparato all’uscita della Nizar che chiede consiglio agli autori e Simona Izzo che aveva un cuore con la scritta Aida a portata di mano per consolare la gieffina. La situazione non è sfuggita a Striscia La Notizia che ha subito denunciato le stranezze.

Barbara D’Urso risponde a Striscia La Notizia in diretta tv

In tutto questo mescolarsi di voci si impone forte quella della D’Urso, che chiarisce la questione in tv: “Per quanto riguarda la mia storia su Instagram, sul gobbo c’era scritto ‘eventuale uscita’, perché noi lunedì notte facciamo le prove di tutte le possibili eliminazioni, quindi quella di Aida, quella di Luigi e di Simone. Mentre il discorso Malgioglio è semplice, lui ha chiesto ad un nostro autore quando poteva girarsi per non disturbare il momento The Best di Aida. Io non svicolo tranquilli. Era tutto molto semplice, è impossibile taroccare un 51% del televoto. Io non svicolo mai!“. Che l’ultima frase sia una frecciatina alla collega Alessia Marcuzzi?