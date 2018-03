57 CONDIVISI Condividi Tweet

Una polemica, quella del canna-gate, che è ormai è diventata un vero e proprio scambio di battute tra programmi, presentatrici e fasce orarie del piccolo schermo: in seguito all’intervento di Staffelli a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso risponde ad Alessia Marcuzzi riguardo l’ormai famigerato canna-gate.

Barbara d’Urso risponde ad Alessia Marcuzzi dopo lo sfogo della presentatrice

La reazione della conduttrice dell’Isola Dei Famosi era prevedibile: dopo che si è sparsa la voce dell’episodio della marijuana portata da Francesco Monte prima di arrivare in Honduras, alcuni ex concorenti del reality sono stati invitati nel salottino della conduttrice partenopea per offrire il loro punto di vista. E questo comportamento non è piaciuto alla bella bionda di Tequila e Bonetti, che durante l’ultima diretta del programma ha espresso tutto il suo disappunto, andando di fatto a rivolgersi anche alla collega.

Il modo in cui Barbara d’Urso risponde ad Alessia Marcuzzi è innanzitutto difensivo: “Se vengono qua, mi guardando negli occhi, e dicono la loro verità, io non ci posso fare niente. A casa mia ognuno è libero di dire quello che vuole”. ‘Carmelita’ ha poi cercato di specificare meglio: “Il mio lavoro è assolutamente di supporto”, spiegando poi che è stata Striscia La Notizia a rimettere in mezzo l’argomento, costringendola poi a riaccendere il dibattito e il confronto.

Novità sull’argomento: a Pomeriggio 5 potrebbe spuntare una testimonanza a sorpresa

Lei, d’altronde, si occupa di attualità televisiva, ed il ‘canna-gate’ è di sicuro l’argomento più caldo del momento: a conferma di ciò, la D’Urso – come anticipato da Davide Maggio – ha anche intenzione di presentare una nuova ‘testimone’, un’altra voce che confermerebbe l’accusa di Eva Henger.

Di chi si tratta? L’intervistatrice suggerisce che si potrebbe trattare di Nadia Rinaldi, ma la padrona di casa di Domenica Live e Pomeriggio 5 non cede: “Ho promesso che non l’avrei detto e così farò”.