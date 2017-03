1 CONDIVISI Condividi Tweet

I fari bianchi di alcuni studi Mediaset sono ormai diventati famosi per la loro intensità, il loro candore e, soprattutto, la capacità dilevigare qualunque tipo di imperfezione del viso, dalle rughe ai punti neri… ma cosa succede se Barbara d’Urso rimane senza le sue luci a Pomeriggio 5?

Blackout a Pomeriggio 5: via il trucco, via l’inganno

Abbiamo già visto l’ex interprete de La Dottoressa Giò in versione totalmente naturale: di ritorno da un viaggio, con addosso vestiti sportivi, occhialoni e niente trucco (guarda le foto). Stavolta, però, la conduttrice è stata colta di sorpresa proprio durante la diretta del suo programma, quando si è vista improvvisamente privata del suo fedele faretto che la segue in tutte le inquadrature.

Un momentaneo guasto tecnico che le ha fatto urlare subito “Blackout!” anche se, in realtà, lo studio era perfettamente illuminato. Solo quella luce bianca aveva smesso per un momento di illuminare diffusamente il suo viso…

Ed ecco il breve momento in cui Barbara d’Urso rimane senza le sue luci e il suo aspetto ritorna, per un breve attimo, illuminato in maniera più naturale e “impietosa”.

La foto mostra chiaramente che, pelle lucida a parte e quel lievissimo principio di occhiaie, la presentatrice potrebbe anche fare a meno di quest’illuminazione così potente e quasi “paradisiaca”. Ad onor del vero, il suo volto sembra reggere benissimo!