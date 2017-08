47 CONDIVISI Condividi Tweet

Sta facendo il giro della rete la foto di Barbara D’Urso su Instagram senza veli. La nota conduttrice napoletana, regina di Pomeriggio Cinque, sta trascorrendo le sue vacanze tra l’Italia e Ibiza e aggiorna costantemente i fan dei suoi spostamenti. Questa volta pare che l’immagine postata sui suoi profili social, però, non sia andata molto a genio ai suoi follower che l’hanno aspramente criticata.

Barbara D’Urso su Instagram senza veli: l’immagine senza costume

La conduttrice Mediaset avrebbe condiviso una foto su Instagram dove augura ai suoi follower di trascorrere la notte di San Lorenzo nel migliore dei modi. Purtroppo per lei, però, gli auguri non sono bastati a tener buoni i suoi fan che hanno avuto da ridire sull’immagine postata. Qui Barbara D’Urso si presenta in topless mentre esce dalla piscina e manda un bacio agli ammiratori. “Buongiorno! Vi mando un bacio dalla piscina e vi ricordo che oggi è San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti!!! Pensate a un desiderio da chiedere alle stelle!“, scrive la partenopea nella didascalia che accompagna la foto.

Il web si è mobilitato e le critiche son piovute senza pietà: “Barbara ma non hai il pezzo di sopra non si fanno queste cose alla nostra età e che schifo non c’è più pudore la donna sta perdendo la dignità” e “La faccia è impressionante, fa proprio senso! Bleah….proprio mò che mi sto preparando per pranzare, dai!!” sono solo alcuni dei commenti poco carini rivolti alla presentatrice. Addirittura c’è chi ha insinuato che la donna, data l’età, abbia perso il senno per giunta ritoccando le foto.

Maria De Filippi prende il posto della D’Urso?

Non saranno di certo i commenti ad una foto a spegnere il sorriso della bella conduttrice ma c’è qualcuno che potrebbe farlo colpendola in ambito professionale. Alberto Dandolo di Dagospia, infatti, avrebbe lasciato trapelare l’indiscrezione secondo cui Maria De Filippi vorrebbe impadronirsi dello spazio domenicale della Carmelita nazionale per portarvi Amici, seguito dal vecchio Buona Domenica condotto dal marito Maurizio Costanzo e Mara Venier. Il tutto sarebbe programmato per il 2018 ma per il momento resta una voce. Quel che è certo, però, è che la De Filippi sforna un format dietro l’altro come il nuovo Surviving Africa che è già parte del prossimo palinsesto Mediaset.

