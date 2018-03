150 CONDIVISI Condividi Tweet

Una triste pagina di tv si è consumata quando Pomeriggio 5 ha visto impegnata Barbara d’Urso sul femminicidio di Terzigno. Nel rotocalco di Canale 5, la conduttrice si è occupata dell’omicidio di Immacolata Villani, la donna uccisa dal marito Pasquale Vitiello, che successivamente si è suicidato. Un caso di cronaca che ha scosso la cittadina vesuviana, dove Villani si era rifugiata, a casa del padre, in seguito alla separazione dall’uomo. Il sindaco di Boscoreale, Giuseppe Balzano, ha proclamato il lutto cittadino per il 23 marzo, in concomitanza con la cerimonia funebre per rendere omaggio alla giovane in segno di cordoglio per la sua tragica scomparsa. In questi giorni travagliati, D’Urso ha pensato bene di ospitare la sorella dell’assassino, Annalisa, in diretta.

Barbara d’Urso sul femminicidio di Terzigno: è polemica

La sorella di Pasquale ha aspramente criticato i media, esponendo la propria versione dei fatti. “Condanniamo quello che ha fatto Pasquale, ma ripeto non è un mostro”, ha dichiarato. “Ha fatto un gesto che è da condannare ma il fatto che poi si sia tolto la vita dice molto”. “Ho sentito parlare di maltrattamenti e violenze, ma mio fratello non ha mai fatto nulla del genere”, ha aggiunto Annalisa. “Si stavano separando in modo consensuale, non era un violento, nessuno della nostra famiglia lo è”.

“Smettiamola di marciare su una persona che non c’è più: non ho acceso la tv, ma mi hanno detto quello che state dicendo”, ha accusato la ragazza. “Non ce l’ho con te, ma stiamo subendo dai social, dai media, ovunque attacchi continui. Si sta facendo passare per mostro una persona che ha sempre lavorato, che ha sempre amato la sua famiglia”. Barbara d’Urso, fresca di ritorno alla conduzione del Grande Fratello, ha chiesto scusa per placare la situazione, diventata tesa con l’interruzione del collegamento. “Non vogliamo insinuare nulla, anzi il mio collegamento puntava proprio a far sì che la famiglia di Pasquale potesse dire la sua, perché immagino anche il loro di dolore”, ha precisato la conduttrice. Ma intanto l’avvocato della famiglia, Salvatore Annunziata, aveva già fatto la sua arringa in tv. Il servizio è disponibile sul sito Mediaset.