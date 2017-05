89 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le polemiche che hanno travolto il suo ritorno in tv al fianco di Carlo Conti, Barbara Palombelli twitta su Anna Tatangelo e cerca di proteggere la cantante ciociara, una sua autentica scoperta. La giornalista e conduttrice di Forum è stata chiamata ad intervenire sulla questione da Marco Castoro, collega del Messaggero, che con un messaggio ironico su Twitter aveva scritto: “Sembra più giovane Barbara d’Urso che Anna Tatangelo”.

I riferimenti sono, ovviamente, la prima puntata della nuova stagione di I migliori anni e i 60 anni della presentatrice di Domenica Live. Tatangelo era finita nell’occhio del ciclone per i presunti ritocchi che le avevano stravolto il viso, così tirato e bianco-lucido da farla sembrare un’extraterrestre (o Moira Orfei, hanno scritto in tanti sui social). Anna aveva poi smentito il ricorso alla chirurgia estetica con un messaggio sulla sua pagina Facebok.

Barbara Palombelli twitta su Anna Tatangelo: ecco cos’ha scritto

In sua difesa, è intervenuta Palombelli. “Era così bella quando a urla la feci entrare in Sanremo Giovani”, ha cinguettato la giornalista, ricordando gli esordi della cantante al Festival di Sanremo 2002, quando a soli 15 anni vinse con il brano Doppiamente fragili. “Era stata scartata e io in giuria inseguii sulle scale di via Asiago gli altri per fargli cambiare idea!”, ha poi aggiunto. Insomma, nessun chirurgo e soltanto un look sbagliato?