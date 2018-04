Barbara Tabita ha partorito: è nata la piccola Beatrice

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara Tabita ha partorito ed è finalmente arrivata la piccola Beatrice. La figlia è nata dalla relazione con l’imprenditore Simone Mazzone. La gioia è immensa e i due genitori hanno mostrato a tutti il loro momento di felicità postando sui social foto con la bambina. Si tratta di un vero miracolo per l’attrice siciliana, che solo 2 anni fa ha rischiato la vita ed è diventata madre all’età di 43 anni.

La piccola Beatrice è la quiete dopo la tempesta

Barbara Tabita diventa mamma della piccola Beatrice dopo tanto dolore. Nel 2016 ha avuto un ictus celebrale che stava per portarla via per sempre: “A 42 anni è quasi un miracolo, quasi non ci speravo più. Ho avuto problemi gravissimi di salute, due anni fa sono stata colpita da una ischemia cerebrale e ho rischiato di morire, ma non mi sono mai arresa“, dichiarò l’attrice quando annunciò la gravidanza.

Sempre prima di partorire, la Tabita parla di quanto inaspettata fosse la maternità: “Vorrei allattare Beatrice, ma vedremo se sarà possibile. Io non avevo mai immaginato di avere un figlio, quindi parto davvero da zero. E faccio da sola. I miei sono a Siracusa, non sono mai stata una mammona. Non mi piace nemmeno avere troppa gente attorno“.

Barbara Tabita ha partorito: l’annuncio sui social

L’attrice dei Cesaroni 4 non ha perso tempo ad annunciare la nascita di sua figlia tramite social. Barbara Tabita ha postato su Instagram una foto del compagno con la piccolina scrivendo: “Noi da ora in avanti, i miei amori“. Anche Mazzone ha voluto dedicare qualche parola alla nascita di Beatrice: “Ho scoperto una cura per l’ansia, la preoccupazione per il proprio futuro, mia figlia Beatice. Oggi sono un uomo sereno, pieno di energia ed ottimismo, che non lotta più contro il tempo. Fate figli, siate incoscienti: sarà una delle poche cose buone che avrete fatto in vita“.