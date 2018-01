570 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbra Streisand e James Brolin festeggiano 20 anni di matrimonio in modo speciale. Una delle coppie più longeve di Hollywood arriva a questo anniversario con una forza ritrovata. Proprio loro che, prima di mettersi insieme nell’ormai lontano 1998, erano stati parecchio sfortunati in amore.

La cantante e attrice veniva dai fallimentari matrimoni con Elliott Gould e con il manager Jon Peters. Senza considerare il flirt discusso con il tennista Andre Agassi (i due avevano 28 anni di differenza). L’attore, invece, era reduce da due precedenti nozze. La prima unione con Jane Cameron Agee (morta tragicamente in un incidente d’auto nel 1984) e la seconda con Jan Smithers, sposata nel 1986 e dalla quale ha divorziato nel 1995.

Quando Barbra sembrava aver accettato di rimanere single, nella sua vita è arrivato James. “L’ho incontrato a cena e mi aspettavo un montanaro barbuto”, ha raccontato qualche anno fa alla rivista W. “Invece si presentò coi capelli tagliati e ben rasato, così gli chiesi: ‘Chi ti ha rovinato i capelli?’. In seguito mi rivelò che fu in quel momento che si innamorò di me, perché al ragazzo piace sentirsi dire la verità, il che è insolito”.

Dopo una serie di appuntamenti, i primi a sapere della loro unione furono due amici eccellenti: John Travolta e Kelly Preston. Il matrimonio venne celebrato a Malibu il 1° luglio del 1998. La lista degli ospiti includeva star come Travolta, Preston, Tom Hanks, Rita Wilson, Marlon Brando, Quincy Jones e Sydney Pollack. “Ogni notte è una nuova avventura”, disse Brolin durante il discorso agli invitati. “Dormire è una perdita di tempo, perché non vedo l’ora di rivederla al mattino”.

Vent’anni dopo il loro legame è ancora saldo come quando si sono conosciuti. “Vent’anni insieme a Hollywood sono come cinquanta a Chicago”, ripete sempre Barbra. Qual è il loro segreto? Dire sempre la verità, avere conti in banca separati e andare da un consulente di coppia quando le cose non funzionano. Ma soprattutto lasciarsi in giro per casa biglietti con messaggi d’amore che lei e lui trovano ogni volta che rientrano.

