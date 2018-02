138 CONDIVISI Condividi Tweet

La quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 verrà ricordata soprattutto per l’infelice battuta di Rosa Perrotta su Alessia Mancini. Almeno per un motivo significativo: la ribellione dei telespettatori. I quali non hanno proprio retto la premessa buonista di Alessia Marcuzzi.

Dopo il “canna-gate” che ha coinvolto Francesco Monte e Eva Henger, la conduttrice ha esordito dicendo: “Il nostro è un programma d’intrattenimento, vogliamo tornare a divertirci”.

Nella stessa serata che ha visto il ritiro di Craig Warwick per un infortunio alla gamba, Cecilia Capriotti in lacrime, la sua eliminazione e Filippo, Amaurys e Franco al televoto, l’unico momento degno di pathos l’ha regalato il video-messaggio di Francesco Monte, trasmesso ben oltre le 23. L’ex tronista ha spiegato le sue ragioni e in fretta e furia si è passati alla prova ricompensa, che ha stabilito anche Mejor e Peor. Qui è avvenuto il fattaccio in questione.

In questo caso i naufraghi, divisi in terzetti, hanno fatto roteare un cubo di legno attraverso un percorso per poi spingerlo all’interno di porte sempre più strette. È seguita una prova d’apnea, che ha certificato Alessia Mancini la peggiore e Marco Ferri il migliore.

La battuta di Rosa Perrotta su Alessia Mancini

Rosa Perrotta, rivolgendosi ad Alessia Mancini, l’ha apostrofata così: “Tutte mamme, mamme, e poi lasciano i figli a casa”. L’ex volto di Uomini e Donne ha voluto dileggiare con queste parole acidule l’attaccamento ai figli dell’ex velina.

Mancini è sposata dal 2003 con Flavio Montrucchio, vincitore del Grande Fratello 2, con il quale, nel 2008, ha avuto una figlia, Mya. Nel 2015 la coppia ha avuto un secondo figlio, Orlando. La frase di Rosa Perrotta ha mandato su tutte le furie il pubblico a casa. Eppure, è passata quasi sotto silenzio sia tra i concorrenti che in studio. Come l’accusa di Cecilia Capriotti nei confronti di Filippo Nardi, additato di prepotenze e maschilismo. Ma l’Isola dei Famosi deve essere solo intrattenimento, anche di fronte all’idiozia.

Sintesi delle prime polemiche in Palapa di stasera 👇 #Isola pic.twitter.com/KkzDJnWNbI — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 13 febbraio 2018