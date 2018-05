0 CONDIVISI Condividi Tweet

È da qualche giorno che si parla di un Grande Fratello pilotato e, forse, un fondo di verità in tutta questa faccenda c’è. La questione è stata sollevata da Striscia la Notizia e, di sicuro, il recente sfogo di Baye Dame contro il GF15 non passerà inosservato. Il concorrente squalificato, infatti, ha sentito l’esigenza di dire la sua dopo l’inaspettato rimprovero in diretta nazionale ricevuto da Barbara D’Urso durante la scorsa puntata.

Baye Dame contro il GF15: “La produzione mi ha dato delle direttive da rispettare”

Tutto è cominciato quando a Baye è stata data l’occasione di entrare nella casa di Cinecittà per scusarsi con gli ex coinquilini: “Mi dispiace per come vi ho lasciato. Grazie per questo bellissimo viaggio, è durato poco ma è stato intenso. Ho sbagliato e chi sbaglia paga“. Il momento di commozione è stato subito spezzato dalla D’Urso che ha rimproverato Baye per una sua mancanza: “Mi hai deluso Baye, chiedere scusa ad Aida sarebbe stata la prima cosa da fare entrando in casa“. Il ragazzo, visibilmente imbarazzato, è stato tolto dall’impiccio dalla Nizar che ha chiuso la questione con un semplice abbraccio.

Dame, però, non ci sta ed è per questo che in una sua Instagram Stories ha deciso di raccontare tutto: “Ragazzi facciamo un po’ di chiarezza! Ieri sera sono entrato nella Casa con delle direttive da rispettare! Sarei dovuto entrare per ‘consolare’ e salutare Lucia e Danilo, senza poter parlare di nuovo del ‘caso’ Aida – Baye e così ho fatto. Non avrei avuto alcun tipo di problema a scusarmi ancora una volta in diretta davanti a tutta l’Italia. Anzi, volevo portare anche dei fiori, ma mi è stato impedito!“.

Il duro sfogo di Baye su Nuovo Tv

Le belle parole e gli abbracci sono durati poco, dato che Dame si è sfogato tramite le pagine di Nuovo Tv: “Lei è molto pesante nelle offese. Mi ha detto che il diavolo è dentro di me. È vero che c’è stato ‘il branco’ contro di lei, però anche lei si è schierata contro tutti. Spero che nelle prossime puntate venga fuori la sua faccia. Credo che il GF avrebbe dovuto squalificare anche Aida per la frase razzista nei miei confronti. È una giocatrice, è instabile mentalmente, è subdola, cattiva e furba“.