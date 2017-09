222 CONDIVISI Condividi Tweet

Nel giorno del suo 33° compleanno, Belen attacca Malgioglio. La showgirl argentina, ospite del programma web Casa Signorini di Alfonso Signorini, ha espresso le sue opinioni sugli inquilini della casa più spiata d’Italia. I suoi fratelli Cecilia e Jeremias hanno varcato la porta rossa e la sorella maggiore vuole difenderli a tutti i costi.

Rodriguez aveva già dichiarato sui social tutto il suo orgoglio per come i due si stanno comportando nel reality show di Canale5.

“Voi siete la cosa più bella di questo mondo!”, ha scritto Belen su Facebook. “Fiera di guardarvi ogni giorno! Fiera della vostra umanità, fiera della vostra sensibilità, della vostra trasparenza! Fiera di voi, ieri oggi e per sempre!”. Motivo del post le lacrime di Jeremias, commosso dal video di Belen intervistata da Toffanin nel quale la sorella ricordava commossa il nonno. Uscito dal confessionale, Jeremias è corso da Cecilia ad abbracciarla e dirle quanto le vuole bene.

Una scena che ha colpito la maggiore di famiglia Rodriguez. Dopo le polemiche per la discussa doccia di Cecilia che ha provocato l’ira del Moige, Belen ha voluto subito correre in suo soccorso. Lo ha fatto in uno scambio da antologia con Signorini. “Non ha fatto rimpiangere la farfallina di Sanremo”, le ha detto ironico l’opinionista del reality. Lei ha risposto con il consueto sarcasmo: “Ci diamo il cambio”.

Belen attacca Malgioglio: le sue parole

La bordata però l’ha riservata per Cristiano Malgioglio, vera star sin dalla prima puntata del GF Vip. “Non m piace, per me non è una bella persona, pretende rispetto ma non lo dà”, ha detto Belen. “Io lo ucciderei: se fossi stata nella casa lo avrei ucciso, lo lanciavo dalla finestra”.

Le parole per Simona Izzo sono state schiette ma decisamente al miele: “È pesante ma è una persona che arricchisce culturalmente e stimola in continuazione”. La puntata di Casa Signorini è disponibile qui.