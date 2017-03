1 CONDIVISI Condividi Tweet

Continuano gli episodi in stile “Bad Mom” (il film con Mila Kunis uscito nelle sale pochi mesi fa) della conduttrice argentina: grazie ad alcuni scatti del settimanale Oggi, infatti, è stata avvistata Belen con Santiago in moto senza casco. Inutile dire che qualcuno non l’ha presa benissimo…

Si tratta naturalmente di Stefano De Martino, del quale di recente hanno preso le parti i due sovrani di Mediaset, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi (leggi le dichiarazioni del presentatore). Non è la prima volta che la sua ex moglie compare in qualche foto con il figlio sprovvisto di casco, e già aveva espresso il suo disappunto pubblicamente, davanti al quale la showgirl aveva provveduto a mostrare il bambino alle prese con un elmetto fatto su misura per lui:

La vecchia foto di Belen con Santiago in moto senza casco

Il figlio di Belen e Stefano prende le misure

Poche settimane dopo, però, riecco Belen con Santiago in moto senza casco: stavolta, per giunta, si tratta di una Suzuki da motocross, appartenente al suo fidanzato Andrea Iannone. Le foto che ha pubblicato Oggi sono state scattate all’interno di una pista in provincia di Pavia: trattasi di un’area privata, motivo per cui la bella argentina non rischia una multa di 700 euro.

Il web continua ad attaccarla accusandola di essere una cattiva mamma se fa correre suo figlio di 4 anni senza preoccuparsi delle protezioni. Cosa risponderà, stavolta?