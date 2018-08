0 CONDIVISI Condividi Tweet

Belen condannata per diffamazione a causa di una sua vecchia dichiarazione al settimanale Nuovo: «Purtroppo signorotti ha già preso mille denuncie per dichiarazioni false. Prima o poi la pagherà quel così detto giornalista».

Questa la frase che ha fatto andare su tutte le furie Riccardo Signoretti, il quale circa un anno e mezzo fa ha deciso di andare in tribunale per denunciarla. Solo adesso arriva la decisione del tribunale. Le cose per la showgirl si mettono male:

Belen condannata per diffamazione: la decisione del tribunale un anno dopo la sua dichiarazione su Riccardo Signoretti

Capita spesso che, tra personaggi famosi, si alzino i toni e nascano polemiche molto accese. Non è certo la prima volta che vediamo ‘volare stracci’ pubblicamente (vedi, ad esempio, le parole di Laura Chiatti contro Sandro Mayer e la bufera che ne è scaturita dopo). Stavolta, però, il giornalista attaccato dall’ex di Corona ha deciso di reagire.

Inizialmente – racconta – aveva “proposto a Belén, anche con la saggia mediazione di Maria De Filippi – di risolvere tutto con un post di scuse su Instagram, senza coinvolgere i tribunali, ma non è servito“. Successivamente quindi è passato alle vie legali, che hanno avuto come risultato Belen condannata per diffamazione.

“Accetto le critiche, ma non insulti e false accuse contro il mio lavoro – ha dichiarato Signoretti sui social – Per questo, come annunciato a marzo del 2017, assistito dallo studio legale Siniscalchi di Milano, mi sono rivolto al tribunale contro Belén Rodriguez, che su Instagram aveva superato i confini di qualsiasi confronto. Lo ha stabilito anche il Tribunale ordinario di Milano, che ha condannato Belén a un risarcimento danni nei miei confronti, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ecco cosa si legge sulla condanna del tribunale:

– «L’affermazione secondo cui Signoretti ha preso mille denunce per dichiarazioni false non ha trovato alcun riscontro e assume certamente carattere diffamatorio».

– «L’espressione “quel cosiddetto giornalista” è a sua volta lesiva dell’onore».

– «La frase “prima o poi la pagherà” assume una valenza in ogni caso diffamatoria».

– Le espressioni usate da Belén «sono false ed esorbitanti». E infine un segnale molto forte, da parte del giudice, sul modo di comportarsi sui social durante un litigio o un confronto aspro: “La critica si esprime in termini formalmente misurati, senza trascendere in attacchi e aggressioni personali”.