33 CONDIVISI Condividi Tweet

Ibiza ormai pare sia l’isola dove tutti, quest’estate, vengono ‘Travolti da un insolito destino‘: dopo Raz Degan che passa le vacanze con la sua bionda del cuore, la bella Paola Barale (e si scaglia contro Alfonso Signorini), arriva anche uno scatto rubato in cui Belen consola Stefano de Martino che piange. E tra i due scatta ‘la tenerezza’.

Belen consola Stefano De Martino che piange?

A pubblicare gli scatti è stato il settimanale Diva e Donna, che mostra il ballerino di Amici accovacciato, con il volto lievemente abbassato e le mani sugli occhi per stropicciarseli. Che se li stesse solo strofinando per un po’ di raffreddore o allergia? Chi lo sa. La rivista, però, va oltre, e descrive quello che è successo dopo:

“Segue un bacio lieve sulla guancia, segue una carezza leggera di Stefano sul collo della mamma di suo figlio”.

Una ricostruzione in cui l’episodio in cui Belen consola Stefano De Martino è solo il ‘coronamento’ di un vero e proprio ritorno di fiamma della storica coppia. I due, infatti, sono stati avvistati più volte insieme in ottimi rapporti (si parla persino di un bacio!), mentre – parallelamente – si vocifera di un momento di crisi della showgirl con Iannone.

In molti sperano di vedere i due ex colleghi di Tu Sì Que Vales (che quest’anno si sono ritrovati di nuovo a condividere uno studio televisivo grazie a Simona Ventura e al suo selfie) di nuovo mano nella mano come una famiglia e affiatata, soprattutto per il piccolo Santiago, che gioirebbe sicuramente nel vedere la mamma e il papà sotto lo stesso tetto.

Ritorno di fiamma dell’ex coppia più chiacchierata dello showbusiness?

Fino ad ora, però, sono solo supposizioni, dato che la bella argentina ha smentito che tra lei e l’attuale compagno ci siano problemi. Per il resto, c’è la possibilità che lei e Stefano abbiano voluto lasciarsi il passato alle spalle e, complici i loro impegni di lavoro congiunti di quest’anno, abbiano ripreso ad avere un rapporto positivo ed amichevole.

Chi fa il tifo affinché queste immagini siano realmente il preludio al grande ritorno della coppia?