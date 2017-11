576 CONDIVISI Condividi Tweet

Gran fermento ieri nel salotto di Barbara D’Urso. La scorsa puntata di Domenica Live è stata focalizzata per la maggior parte del tempo su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Gli opinionisti del talk show hanno detto la loro in merito alla questione ed è qui che è scesa in campo agguerrita Belen contro Karina Cascella. Quest’ultima, infatti, avrebbe pesantemente offeso la sorella della modella argentina: “Si sono chiusi dietro la tenda del confessionale come due bestie che non aspettavano altro che di accoppiarsi. Queste cose le voglio dire in diretta perché la gente sappia lo schifo che stanno facendo Ignazio e Cecilia dentro la casa“. Dinanzi a tali parole, la Rodriguez non ha potuto star zitta.

Belen contro Karina: “Ma di chi stiamo parlando?”

Belen Rodrieguez è entrata in gioco quando alcuni suoi fan l’hanno sollecitata a reagire alle offese di Karina nei confronti di Cecilia. La showgirl ha mantenuto la calma promettendo, però, che avrebbe fatto qualcosa in merito: “Ma di chi stiamo parlando? Non vi preoccupate. Prenderò provvedimenti, ma non mi abbasso a certi livelli“.

La reazione di Karina è stata, sicuramente, più aggressiva rispetto a quella di Francesco Monte a Domenica Live. L’ex tronista solo ieri ha cominciato ad aprirsi sulla rottura con Cecilia. La risposta della Cascella alla puntata di ieri, comunque, non si è fatta attendere e corre sui social: “Qualora dovessero essere presi questi provvedimenti, beh allora credo che ci sia bisogno di una squadra di avvocati, perché quasi tutto il pubblico pensa e scrive ciò che penso io“.

Anche Marco Predolin contro Cecilia e Ignazio

Karina continua a difendersi: “Se si vuole trovare un capro espiatorio bene, ma la verità è che dovrebbero parlarsi in casa loro e non prendersela con chi, come me, esprime un proprio pensiero, con modi più o meno discutibili. Non ho fatto altro che commentare quello che già di fatto era accaduto. […] Con o senza di me i comportamenti dei diretti interessati parlavano da soli, quindi ripeto: che non si cerchi qualcuno che debba scontare qualche colpa, perché di sicuro non sono io”. A mettere il suo carico da novanta su una situazione già pesante ci pensa, poi, Marco Predolin: “Io sono stato buttato fuori per un mannaggia. Questi fanno se**o in televisione. Dove sono ora i moralisti?“.