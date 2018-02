Belen dalla parte di Francesco Monte dopo l’addio all’Isola dei Famosi

1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’ultimo scandalo televisivo vede Belen dalla parte di Francesco Monte dopo l’addio dell’ex tronista all’Isola dei Famosi. La questione sollevata da Eva Henger sulle presunte droghe leggere portate di nascosto da Monte sull’Isola ha alzato un polverone che sta per arrivare in tribunale. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, infatti, ha abbandonato il reality e annunciato di voler far causa alla donna per le dichiarazioni rilasciate in diretta tv sul suo conto.

Belen dalla parte di Francesco Monte: il gesto sui social

Francesco Monte ha lasciato l’Isola e torna in Italia per difendersi dalle accuse della Henger. In primis, lo fa tramite un lungo post su Instagram che riceve il like di Belen Rodriguez. Il gesto da parte della modella argentina è segno che tra i due i rapporti sono sereni, nonostante la brusca rottura tra l’ex isolano e la sorella Cecilia.

Ciò che è accaduto all’Isola è l’ennesimo colpo per Monte, che aveva deciso di partecipare al reality di Canale 5 per rialzarsi dalla delusione d’amore ricevuta dalla più piccola di casa Rodriguez. Adesso Francesco deve pensare solo a difendersi legalmente e tentare di uscire indenne da questa brutta storia.

La dichiarazione di Monte su Instagram

Francesco è adirato per tutto ciò che sta accadendo ed è intenzionato a risolvere la questione in tribunale. Ecco cosa ha dichiarato su Instagram: “Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate e io mi difenderò con la legge senza ricorrere a inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere a un magistrato nelle sedi opportune. Ho 29 anni, sono cresciuto in una famiglia perbene e so di essere un persona perbene. (…) Chi si aspetta da me proclami, controaccuse, fango da spargere in ogni dove rimarrà deluso. (…) Le trasmissioni e i talk che di questa vicenda hanno preso l’aspetto scandalistico senza nemmeno porsi il dubbio che le accuse fossero fondate hanno tutto il mio biasimo e disappunto. Rispetto il lavoro altrui, ma non ho nessuna intenzione di farmi massacrare da chi sullo stomaco ha peli di cinghiale e l’anima l’ha persa da tempo“.