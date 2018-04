1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sta per arrivare l’incontro decisivo di Belen e Nina Moric in tribunale: le due ex di Fabrizio Corona – di recente protaognista di un amaro sfogo di Don Mazzi – dovranno presentarsi in aula a Milano per discutere di una diffamazione aggravata. Vi ricordate come si sono svolti i fatti?

Belen e Nina Moric in tribunale: l’ex modella croata dovrà rispondere all’accusa di diffamazione ggravata

3 settembre 2015, intervista a Radio 24: la modella croata, protagonista del video di Ricky Martin ‘Livin’ la vida loca’, ha parlato in toni offensivi della collega showgirl. Nello specifico, ha dichiarato: «Non è una bella persona come tutti credono – aveva detto la madre di Carlos – Quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda. Mio figlio ha avuto gli incubi quando aveva 5 anni, lei mi minacciava di morte».

A questo aveva fatto seguito una serie di appellativi che andavano da ‘viado’ a strega cattiva. Uno sfogo che ha portato alla presenza di Belen e Nina Moric, prevista ufficialmente per il 3 luglio.

Solo allora il giudice della decima sezione penale di Milano sentrà i testi del pm e del difensore e valuterà se assegnare la pena prevista per la diffamazione alla bella croata, che nello specifico rischia una pena che va da uno a sei anni.

Non molti mesi fa la Moric ha provveduto a fare una ‘contromossa’ legale:

“Ho deciso che provvederò io stavolta a querelare la signora Rodriguez tramite il mio avvocato Solange Marchignoli- spiega la Moric – per questo e anche per il forte contributo che fornisce sul social network Instagram ad alimentare ciberbullismo nei miei confronti, mettendo quasi quotidianamente like e commentano post che mi insultano gratuitamente dal punto di vista fisico e personale. Per scusarmi con la Nazione che mi ospita per l’intasamento del tribunale, qualsiasi eventuale cifra mi sarà dovuta la devolverò interamente per i terremotati di Amatrice“