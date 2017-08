667 CONDIVISI Condividi Tweet

Belen fuma in aereo e costringe il pilota del suo volo ad un atterraggio di emergenza a Lamezia. È successo a bordo di un aereo privato che stava accompagnando la showgirl da Ibiza verso la Grecia. Rodriguez era in compagnia del suo fidanzato, il motociclista Andrea Iannone.

Durante il volo, Belen si sarebbe accesa una sigaretta facendo scattare l’allarme. Il comandante del velivolo ha così deciso di effettuare un atterraggio d’emergenza nello scalo più vicino, l’aeroporto di Lamezia Terme.

Atterrati in Calabria, il comandante avrebbe denunciato la soubrette argentina per avere accesso una sigaretta in volo, nonostante Belen abbia sostenuto che si trattava di una sigaretta elettronica. Sono intervenuti anche il personale dell’Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) e gli agenti di Polizia. L’assurda vicenda è stata riportata dal Quotidiano del Sud e ha trovato conferme in ambienti aeroportuali. L’incidente si sarebbe verificata alcuni giorni fa, nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 agosto.

Rodriguez e Iannone hanno poi dovuto attendere alcune ore nello scalo calabrese, in attesa dell’arrivo di un altro aereo privato che consentisse loro di proseguire il viaggio. Il ritardo (di circa cinque ore) è stato dovuto alla presa di posizione del comandante del primo aereo, il quale si sarebbe rifiutato di rimettersi ai comandi.

Belen fuma in aereo, il comandante la molla a terra

Belen, che ha seccamente allontanato i gossip circa un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, non è nuova a polemiche del genere. Qualche tempo fa la showgirl aveva postato una foto con il figlio Santiago “nascosto” sotto il suo maglione mentre teneva tra le dita una sigaretta. Una “bionda” poi rimossa con Photoshop, in seguito alle critiche di chi le aveva rimproverato di fumare davanti a un bambino. A commenti come “La salute di tuo figlio è la prima cosa”, Rodriguez non aveva risposto trincerandosi dietro un imbarazzato silenzio.